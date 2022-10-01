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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ملحقوش يدخلوا الفصل .. فصل 6 طلاب بمدرسة ثانوي في أسيوط .. القصة الكاملة

مديرية التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم بأسيوط

" احنا ملحقناش" بهذه الكلمات عبر أحد قيادات مديرية التربية والتعليم بأسيوط عن قرر مدير مدرسة جمال العطيفي الثانوية بنين بمركز أبوتيج فصل 6 طلاب لمدة ثلاثة أيام لإحضار أولياء أمورهم بسبب عدم الانضباط ومخالفة لائحة الانضباط المدرسي  في اليوم الأول من العام الدراسي .

وقال أحد شهود العيان إنه فور دخول الطلاب إلى المدرسة حاولوا فرض الهرج والمرج مع زملائهم ولم يدخلوا إلى الفصل بعد طابور الصباح وظلوا يتجولون في طرقات المدرسة والنظر من نوافذ الفصول على الطلاب خلال الحصص وعندما لاحظ مدير المدرسة قام باصطحابهم إلى مكتبه وأثناء حديثه معهم قام احد الطلاب بالتلفظ بألفاظ غير لائقة مع زميله مما أثار غضب مدير المدرسة وقرر فصلهم 3 أيام او لحين إحضار أولياء أمورهم.

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وقال عماري محمد عبد الخالق مدير الإدارة التعليمية بمركز أبوتيج بمحافظة أسيوط انه تلقى اليوم مذكرة من مدير مدرسة جمال العطيفي الثانوية بنين بمركز أبوتيج بقيام 6 طلاب بمحاولة نشر الفوضى في المدرسة ومخالفتهم للائحة الانضباط والتلفظ بألفاظ غير لائقة داخل المدرسة أثناء سير العملية التعليمية في اليوم الأول من العام الدراسي وقرر مدير المدرسة فصلهم 3 أيام او لحين إحضار أولياء أمورهم .

وأضاف عبدالخالق إن مدير مدرسة جمال العطيفي الثانوية بنين شاب ويعمل جاهدا على تطوير المنظومة التعليمية بالمدرسة ويسعى للحفاظ على التزام الطلاب بالانضباط حتى لا تتأثر المنظومة التعليمية بالمدرسة .
وأشار مدير إدارة أبوتيج التعليمية إلى أنه طلب من مدير المدرسة إحضار أولياء أمور الطلاب المفصولين الى الإدارة التعليمية للاجتماع بهم وتوضيح السلوك الذي ينتهجه أبنائهم داخل المدرسة لتعديله ومتابعتهم بصفة مستمرة.

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