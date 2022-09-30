عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

عذرًا ليفربول ارجع لبيتك يا أبو مكة|عندما ظهر محمد صلاح بقميص الزمالك..تفاصيل

مشجع زملكاوي
مشجع زملكاوي

شهدت مباراة مصر وليبيريا الأخيرة، لقطة طريفة من مشجع زملكاوي متواجد بالمدرجات، كان يحمل صورة للاعب محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر وهو يرتدي قميص الزمالك، موجها رسالة له.. فما القصة؟

وانتهت المباراة الودية، التي أقيمت أول أمس الثلاثاء، بفوز منتخب مصر على ليبيريا بثلاثة أهداف دون رد، سجلها عمر مرموش ومحمد عبد المنعم وأحمد حسن كوكا.

وكان صلاح قد غاب عن المباراة بناء على قرار البرتغالي روي فيتوريا مدرب الفراعنة، والذي فضل إراحته قبل خوض اللاعب لمباريات هامة وقوية في شهر أكتوبر.

محمد صلاح بقميص الزمالك

غاب محمد صلاح عن ملعب المباراة لكن صورته كانت متواجدة في المدرجات، حيث كان يظهر في الصورة -التي تم تعديلها بواسطة الفوتوشوب- مرتديا قميص نادي الزمالك، حيث وجه المشجع الذي كان يحمل هذه الصورة، طلبا إلى محمد صلاح.

ورفع أحد مشجعي الزمالك الذين تواجدوا داخل مدرجات مباراة مصر وليبيريا، لافتة محمد صلاح ومدون عليها رسالة باللغة الإنجليزية.

مشجع زملكاوي 

وجاءت ترجمة الرسالة المدونة على اللافتة كالآتي: ”آسف ليفربول.. عد لمنزلك صلاح” وعلى الصورة يظهر نجم ليفربول الإنجليزي بقميص الزمالك.

قصة محمد صلاح مع الزمالك

في عام 2011، حينما كان محمد صلاح يلعب بقميص المقاولون العرب، رفض ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك وقتها، التعاقد مع اللاعب عندما عُرض عليه، بداعي أنه لم يكن مؤهلا بعد لارتداء قميص الفريق الأبيض.

بدوره كشف صلاح في تصريحات تلفزيونية سابقة، أن نادي الزمالك رفض التعاقد معه قبل خروجه للاحتراف الأوروبي.

مشجع زملكاوي 

وقال صلاح عبر قناة مودرن: "كان في كلام مع الزمالك، أثناء وجودي مع المقاولون العرب، ولكن المسئولين في الزمالك قالوا لسه شوية على ما يلعب في الزمالك".

وأكمل محمد صلاح وقتها: "ربنا كرمني بعد ذلك بالانتقال إلى الدوري السويسري، وأتمنى الاستمرار على نفس المستوى حتى انتقل إلى فريق أكبر بأوروبا".

انفعال أبوه ولمة قرايبه.. أول صورة من داخل منزل محمد صلاح

حق ولاء لازم يرجع.. قصة مقتل صيدلي تزوج "الثانية" تشعل الفيسبوك

منع الميكروباص على الدائري.. شاهد آخر التجهيزات للاتوبيس الترددي

سيلفي المتهمين والمجني عليه.. حكاية آخر صورة جمعت الصيدلي ولاء زايد وزوجته وأهلها

محمد صلاح الزمالك منتخب مصر ليفربول مشجع زملكاوي فيتوريا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رفضت شرع الله.. القصة الكاملة لوفاة صيدلي حلوان وأسباب حبس الزوجة وعائلتها

ماما طلبت أكل لما بابا وقع من البلكونة..نجل صيدلي حلوان يكشف التفاصيل

الفراخ في خطر والرصيد صفر.. ماذا يحدث في سوق الدواجن والبيض؟

مصرع وإصابة 5 مهندسين.. التحريات تكشف سبب حادث انقلاب سيارة محور الضبعة

شاهد.. دخان كثيف يغطي سماء تبوك السعودية.. ماذا يحدث؟

فرج عامر يكشف تفاصيل مكالمة مدرب بوليفار مع مسئول كبير بالأهلي

صنع وسجل 31 هدفا .. أرقام إبراهيم عادل صفقة ليفربول المحتملة

موعد صرف معاش شهر أكتوبر 2022

ترشيحاتنا

صراخ وعويل من والدة صيدلي حلوان: رموك غدر من البلكونة يا ولاء..فيديو

بريطانيا .. ارتفاع غير مسبوق للتضخم بعد انهيار الجنيه الإسترليني

برج القوس.. حظك اليوم الجمعة 30 سبتمبر 2022 : استمتع بوقتك الحالي

نادية الجندي: أنا نشيطة جدا وعمري ما هعتزل الفن تماما ..فيديو

مُسلم : أتمنى تقديم التواشيح الدينية ولا أحب تصنيفي كمطرب مهرجانات

حجب العقاقير الطبية.. تفاصيل سقوط عصابة بنج الأسنان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عذرًا ليفربول ارجع لبيتك يا أبو مكة|عندما ظهر محمد صلاح بقميص الزمالك..تفاصيل

يسبب النزيف .. احذري الإفراط في تناول الزنجبيل

أطباء يحذرون .. حكاية سر رخص كبدة العربيات والوصفة السرية لمحل شهير

إزاي تتعشى بـ 5 جنيه.. صينية بطاطا في الفرن

فيديو

كل ما تريد معرفته عن قضية صيدلي حلوان ولاء زايد "فيديوجراف"

الفراخ في خطر .. أزمة تضرب الدواجن المصرية بسبب حرب روسيا وأوكرانيا "فيديوجراف"

العالم يكرم السيسي.. تفاصيل منح الأولمبياد جائزة رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة للرئيس

موعد انتهاء الموجة الحارة… تفاصيل حالة الطقس الأيام القادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

القمامة نعمة وليست نقمة

عبد المعطى أحمد

دور المواطن فى اجتياز الأزمة

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التهديد بإفشاء الأسرار

مني أحمد

الزعيم الخالد

فادى عماد

الأزمة الأوكرانية بين غرور الغرب والندية الروسية

كريمة أبو العينين

زمن الفنانين

د. صفوت عمارة

التكامل سر نجاح العلاقة الزوجية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "28"

اﻟﻤﺰﻳﺪ