عذرًا ليفربول ارجع لبيتك يا أبو مكة|عندما ظهر محمد صلاح بقميص الزمالك..تفاصيل

شهدت مباراة مصر وليبيريا الأخيرة، لقطة طريفة من مشجع زملكاوي متواجد بالمدرجات، كان يحمل صورة للاعب محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر وهو يرتدي قميص الزمالك، موجها رسالة له.. فما القصة؟

وانتهت المباراة الودية، التي أقيمت أول أمس الثلاثاء، بفوز منتخب مصر على ليبيريا بثلاثة أهداف دون رد، سجلها عمر مرموش ومحمد عبد المنعم وأحمد حسن كوكا.

وكان صلاح قد غاب عن المباراة بناء على قرار البرتغالي روي فيتوريا مدرب الفراعنة، والذي فضل إراحته قبل خوض اللاعب لمباريات هامة وقوية في شهر أكتوبر.

محمد صلاح بقميص الزمالك

غاب محمد صلاح عن ملعب المباراة لكن صورته كانت متواجدة في المدرجات، حيث كان يظهر في الصورة -التي تم تعديلها بواسطة الفوتوشوب- مرتديا قميص نادي الزمالك، حيث وجه المشجع الذي كان يحمل هذه الصورة، طلبا إلى محمد صلاح.

ورفع أحد مشجعي الزمالك الذين تواجدوا داخل مدرجات مباراة مصر وليبيريا، لافتة محمد صلاح ومدون عليها رسالة باللغة الإنجليزية.

مشجع زملكاوي

وجاءت ترجمة الرسالة المدونة على اللافتة كالآتي: ”آسف ليفربول.. عد لمنزلك صلاح” وعلى الصورة يظهر نجم ليفربول الإنجليزي بقميص الزمالك.

قصة محمد صلاح مع الزمالك

في عام 2011، حينما كان محمد صلاح يلعب بقميص المقاولون العرب، رفض ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك وقتها، التعاقد مع اللاعب عندما عُرض عليه، بداعي أنه لم يكن مؤهلا بعد لارتداء قميص الفريق الأبيض.

بدوره كشف صلاح في تصريحات تلفزيونية سابقة، أن نادي الزمالك رفض التعاقد معه قبل خروجه للاحتراف الأوروبي.

مشجع زملكاوي

وقال صلاح عبر قناة مودرن: "كان في كلام مع الزمالك، أثناء وجودي مع المقاولون العرب، ولكن المسئولين في الزمالك قالوا لسه شوية على ما يلعب في الزمالك".

وأكمل محمد صلاح وقتها: "ربنا كرمني بعد ذلك بالانتقال إلى الدوري السويسري، وأتمنى الاستمرار على نفس المستوى حتى انتقل إلى فريق أكبر بأوروبا".