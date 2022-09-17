انفعال أبوه ولمة قرايبه.. أول صورة من داخل منزل محمد صلاح

تدوال رواد مواقع التواصل الاجتماعي خاصة "فيسبوك" صورة من داخل منزل محمد صلاح في نجريج، لوالده وأقاربه خلال متابعتهم أحد ماتشات نجم ليفربول والمنتخب المصري.. فما قصة هذه الصورة؟

تم تداول الصورة مؤخرا عقب مباراة ليفربول وأياكس في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا (دور المجموعات) والتي انتهت بفوز الريدز على الفريق الهولندي بنتيجة 2-1.

صورة عائلة محمد صلاح

أحرز محمد صلاح نجم ليفربول، هدف التقدم للريدز في الدقيقة 18 من عمر المباراة، حيث أرجع متابعي السوشيال ميديا وبعض المواقع الصحفية، الصورة إلى لحظة احتفال والد محمد صلاح بهدف نجله.

إلا أن الصورة أظهرت انفعال والد محمد صلاح بشكل غاضب أقرب إلى الاعتراض وليس الفرح، ما يؤكد أنه ليس احتفالا بهدف نجله، كما أن المحيطين بـ صلاح الوالد لم يظهروا أي تعبير بالفرحة أو التفاعل، ما يؤكد النظرية السابقة.

صورة عائلة محمد صلاح

ومن المرجح أن تكون الصورة، لحظة اعتراض على "فاول" أو تدخل ضد اللاعب المصري محمد صلاح، ما أثار انفعال والده وصمت المحيطين به.

من هي عائلة محمد صلاح؟

ولد محمد صلاح 22 يونيو 1992 في قرية نجريج، في عمق دلتا النيل، الواقعة على بعد قرابة 120 كيلومترا شمال غرب القاهرة، حيث تربى في أسرة رياضية محافظة تنتمي إلى الطبقة المتوسطة، إذ كان والداه يعملان في وظيفتين حكوميتين، كما لديه شقيق أصغر يسمى "نصر".

غير أن والده محمد صلاح حامد محروس غالي كان يعمل -بالإضافة إلى الوظيفة- بتجارة الياسمين، وهو المحصول الرئيسي الذي يزرع في نجريج ويتم تحويله في القاهرة إلى معجون ويتم تصديره إلى روسيا وبعض دول أوروبا الغربية حيث يستخدم في صناعة العطور.

وكان والده وعمه وخاله يلعبون كرة القدم في نادي شباب نجريج الذي تغير اسمه وأصبحت تعلوه لافتة كبيرة كتب عليها "نادي شباب محمد صلاح".

وتزوج مهاجم ليفربول من ماجي، إحدى بنات قريته، عندما كان في العشرين من عمره واصطحب رفيقة حياته معه إلى أوروبا حيث رزقا بابنتين الأولى مكة (7 سنوات) تيمنا بمدينة مكة المكرمة والثانية تسمى كيان (سنتان).