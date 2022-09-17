عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

انفعال أبوه ولمة قرايبه.. أول صورة من داخل منزل محمد صلاح

محمد صلاح
محمد صلاح

تدوال رواد مواقع التواصل الاجتماعي خاصة "فيسبوك" صورة من داخل منزل محمد صلاح في نجريج، لوالده وأقاربه خلال متابعتهم أحد ماتشات نجم ليفربول والمنتخب المصري.. فما قصة هذه الصورة؟

تم تداول الصورة مؤخرا عقب مباراة ليفربول وأياكس في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا (دور المجموعات) والتي انتهت بفوز الريدز على الفريق الهولندي بنتيجة 2-1.

صورة عائلة محمد صلاح

أحرز محمد صلاح نجم ليفربول، هدف التقدم للريدز في الدقيقة 18 من عمر المباراة، حيث أرجع متابعي السوشيال ميديا وبعض المواقع الصحفية، الصورة إلى لحظة احتفال والد محمد صلاح بهدف نجله.

إلا أن الصورة أظهرت انفعال والد محمد صلاح بشكل غاضب أقرب إلى الاعتراض وليس الفرح، ما يؤكد أنه ليس احتفالا بهدف نجله، كما أن المحيطين بـ صلاح الوالد لم يظهروا أي تعبير بالفرحة أو التفاعل، ما يؤكد النظرية السابقة.

صورة عائلة محمد صلاح 

ومن المرجح أن تكون الصورة، لحظة اعتراض على "فاول" أو تدخل ضد اللاعب المصري محمد صلاح، ما أثار انفعال والده وصمت المحيطين به.

من هي عائلة محمد صلاح؟

ولد محمد صلاح 22 يونيو 1992 في قرية نجريج، في عمق دلتا النيل، الواقعة على بعد قرابة 120 كيلومترا شمال غرب القاهرة، حيث تربى في أسرة رياضية محافظة تنتمي إلى الطبقة المتوسطة، إذ كان والداه يعملان في وظيفتين حكوميتين، كما لديه شقيق أصغر يسمى "نصر".

غير أن والده محمد صلاح حامد محروس غالي كان يعمل -بالإضافة إلى الوظيفة- بتجارة الياسمين، وهو المحصول الرئيسي الذي يزرع في نجريج ويتم تحويله في القاهرة إلى معجون ويتم تصديره إلى روسيا وبعض دول أوروبا الغربية حيث يستخدم في صناعة العطور.

وكان والده وعمه وخاله يلعبون كرة القدم في نادي شباب نجريج الذي تغير اسمه وأصبحت تعلوه لافتة كبيرة كتب عليها "نادي شباب محمد صلاح".

وتزوج مهاجم ليفربول من ماجي، إحدى بنات قريته، عندما كان في العشرين من عمره واصطحب رفيقة حياته معه إلى أوروبا حيث رزقا بابنتين الأولى مكة (7 سنوات) تيمنا بمدينة مكة المكرمة والثانية تسمى كيان (سنتان).

محمد صلاح عائلة محمد صلاح والد محمد صلاح ليفربول أياكس دوري ابطال أوروبا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحقوا اشتروا.. انهيار مفاجئ في أسعار الذهب اليوم السبت 17-9-2022

هبة قطب تكشف عن عادة تفعلها الزوجات تعبرعن الرغبة في العلاقة الحميمية

بعد ارتفاعه 21 قرشًا.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم

تراجع الذهب عالميًا.. وهذا سعر عيار 21 الآن في مصر

ضبط راكبة هربت ألماس وأحجارا كريمة على جسمها في مطار القاهرة| صور

ناشىء في إسبانيا ....تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة بالميركاتو الصيفي

بعد معاناة 18 عاما.. زيادة على إجمالي المعاش وهؤلاء مستحقون له| تفاصيل

مرتضي منصور يحسم الجدل حول تعاقد الزمالك مع كريم العراقي ومحمد إبراهيم

ترشيحاتنا

الصحة تنشر مجموعة إرشادات يجب اتباعها عند بداية استعمال علاج جديد

اليابان تحث سكان جزيرة كيوشو على الإخلاء ترقبا لعاصفة غير مسبوقة

ننشر خدمات الإدارة العامة للثقافة الزراعية| إنفوجراف

نداء عاجل من الأمم المتحدة بشأن فلسطين

مروة القرشي.. وفاة مفاجئة لطبيبة شابة بمعهد القلب

بارتفاع 8%.. مصر صدرت رخام وجرانيت بـ 171مليون دولار خلال 6 أشهر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة: ممارسة العلاقة الزوجية 4 مرات أسبوعيا تعالج حصوات الكلى والمثانة

انفعال أبوه ولمة قرايبه.. أول صورة من داخل منزل محمد صلاح

لم يتمالك أعصابه.. أحمد شيبة ينهار في جنازة شقيقه أمام المشيعين.. فيديو

فساتين ومايوهات.. 10 إطلالات أثارت الجدل لـ نيرمين الفقي | شاهد

فيديو

لم يتمالك أعصابه.. أحمد شيبة ينهار في جنازة شقيقه أمام المشيعين.. فيديو

حشد كبير في جنازة شقيق المطرب أحمد شيبة .. بث مباشر

رشوان توفيق يوجه رسالة لـ محمد رمضان : عيب وميصحش

باكل مكرونة وبيتزا ومانجا بالليل..وصفة سماح أنور السحرية للحفاظ على وزنها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد شعبان

الفيس بوك وحرب المعلومة

د . مجدى بدران

النيكل.. السبب الأكثر شيوعًا لحساسية المعادن

مجدي أبوزيد

مصر وألمانيا.. 70 عاماً من التعاون المثمر والبناء

د.هادي التونسي

الدور المجتمعي لشخصية رائدة

د.عمرو الديب

نحو عالم بعيد عن هيمنة الأمم المتحدة

د.فاطمة الزهراء رمضان

الشباب هم قادة وسفينة التغيير

د نورهان موسى

لماذا الحوار الوطني؟

النائبة عفاف زهران

قمة المناخ.. انطلاقة مصرية جديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ