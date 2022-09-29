حزنا على عريس الجنة.. وفاة أب بعد رحيل إبنه بأسبوع في الشرقية

تجددت الأحزان في قرية تل مفتاح بمحافظة الشرقية، في منزل عادل الدمرداش، الذي فقد ابنه العريس قبل أسبوع من زفافه، ليلحق به الأب، الذي لم يستطع تحمل آلم فراق نجله، حيث أصيب بجلطة نتيجة الحزن على فلذة كبده.

أب يلحق بإبنه بعد أسبوع من وداعه

في واقعة تدمي القلوب، تعرض شاب يدعى محمد عادل الدمرداش، من قرية تل مفتاح مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، إلى حادث أليم أودى بحياته قبل زفافه بأسبوع فقط.

وبينما يتابع والده تجهيزات الفرح، وإرسال الدعوات للأهل والأحباب جاء خبر وفاة محمد، ليسقط الوالد أرضا، ويتم نقله للمستشفى، حيث أكد الأطباء إصابته بجلطة، حزنا على الرحيل المفاجئ لفلذة كبده، ليودع الدنيا لحاقا بإبنه بعد اسبوع فقط.

أصل الحكاية.. سيارة تطيح بأحلام العريس

البداية يوم 20 من الشهر الجارى، حيث توجه الشاب محمد عادل 22 سنة، من نزلة الشيخ قرية تل مفتاح التابعة لمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، قاصدا المركز، لشراء بعض المستلزمات الخاصة بشقته استعدادا لزفافه المقرر أول أكتوبر.

وأثناء عودته لقريته تعرض لحادث، حيث اصطدمت دراجته البخارية بسيارة بطريق "تل مفتاح – بحر البقر"، وتوفى فى الحال.

الحزن يخيم على القرية

وخيم الحزن على أسرته وأهالى قريته، وحل الألم محل الفرح، حزنا على الشاب المهذب، الذي كان الجميع يعد الأيام لحضور حفل زفافه.

وقال أحد شباب القرية، إن محمد عادل، شاب مكافح يعمل باليومية ويتمتع بالطيبة وحسن الخلق واحترام الجميع، وقد توجه لمدينة أبوحماد لشراء طلبات الفرح، وفى طريق العودة لقى مصرعه.

وأضاف: ذهبنا لنقدم واجب العزاء فى وفاة عريس الجنة، وبعد أن تلقى الأب واجب العزاء فى وفاة إبنه، لم يمر أسبوع حتى انتقل الأب لرحمة الله فى مشهد أبكى الجميع، نسأل الله أن يتغمدهم بواسع رحماته وأن يلهمنا الصبر والسلوان.

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