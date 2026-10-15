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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط طن و770 كجم دهون وكبدة وكلاوي منتهية الصلاحية بمدينة العبور

لحوم فاسدة
لحوم فاسدة
إبراهيم الهواري

شنت مديرية الطب البيطري بالقليوبية، بالتعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، حملة رقابية مكثفة بمدينة العبور، أسفرت عن ضبط والتحفظ على طن و770 كجم من الدهون والكبدة والكلاوي منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة.

جاءت الحملة بناءً على توجيهات الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، والدكتور محمد سعد، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بتكثيف الرقابة على الأسواق وأماكن تداول المنتجات الغذائية، ومواصلة الحملات التفتيشية لحماية صحة المواطنين وضمان سلامة الغذاء المتداول.

وقادت الحملة لجنة من مديرية الطب البيطري بالقليوبية برئاسة الدكتور هاني شمس الدين، وكيل وزارة الطب البيطري، وبمشاركة إدارة المجازر وتفتيش اللحوم، والدكاترة عفيفي إبراهيم وأيمن الشعراوي ومحمد رفعت، وبالتعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالقليوبية برئاسة المهندس سيف شهاب والدكتورة نرمين الخولي.

وشملت الحملة المرور على عدد من أماكن بيع وتداول وحفظ وتخزين اللحوم والدواجن والأسماك بمدينة العبور، للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للاستهلاك الآدمي، ومطابقتها للاشتراطات الصحية والضوابط المنظمة لتداول الأغذية.

وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط طن و770 كجم من الدهون والكبدة والكلاوي المنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، حيث جرى التحفظ على المضبوطات، وتحرير الإجراءات القانونية اللازمة، وعرض الواقعة على النيابة العامة لاتخاذ القرار المناسب.

وتأتي هذه الحملات في إطار استمرار جهود الأجهزة الرقابية بمحافظة القليوبية لتشديد الرقابة على الأسواق، والتصدي لمحاولات تداول المنتجات الغذائية الفاسدة أو غير المطابقة للاشتراطات الصحية، بما يضمن الحفاظ على صحة المواطنين وسلامة الغذاء.

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