هل يتم استبعاده.. قميص الشناوي صداع في رأس فيتوريا ويهدد استقرار المنتخب

أثار حارس مرمى بيراميدز ومنتخب مصر أحمد الشناوي، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، ما بين مؤيد ومعارض، بعد المشكلة التي أثارها الحارس في معسكر المنتخب، بشأن رقم القميص، حيت جاءت رغبة أحمد الشناوي في ارتداء القميص رقم 1 بدلاً من محمد الشناوي باعتباره أقدم منه في المنتخب.

وتسببت الأزمة في غضب روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، ليكون هناك اتجاها قويا لعدم ضم أحمد الشناوي لمعسكر الفراعنة القادم استعدادا لمباراة بلجيكا، المقرر لها شهر نوفمبر.

اتجاه لاستبعاد الشناوي من المنتخب

يسود اتجاها قويا داخل المنتخب، من قبل المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا، بعدم ضم حارس مرمى نادي بيراميدز أحمد الشناوي لمعسكر المنتخب الفترة القادمة.

وسيكتفي فيتوريا بحارس مرمى النادي الأهلي محمد الشناوي، وحارس نادي الزمالك محمد عواد، إضافة إلى محمد صبحي أو محمود جاد على حسب المشاركة في المباريات.

عقاب الشناوي بسبب "أنا الكابتن"

تحدث الإعلامي أحمد شوبير عن آخر مستجدات خلافات أحمد الشناوي مع المنتخب.

وقال شوبير في تصريحات تليفزيونية: «الناس فوجئت بأن أحمد الشناوي بيقول أنا الكابتن، رغم وجود محمد صلاح وأحمد حجازي، والتزام محمد الشناوي الصمت، حيث جدد أحمد طلب الحصول على القميص رقم واحد».

وأضاف: تصرف الشناوي جعل المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا، يدفع بمحمد الشناوي أساسيًا خلال المواجهتين مع النيجر وليبيريا، فيما جلس أحمد الشناوي على مقاعد البدلاء.

حازم إمام ينفي أزمة الثنائي الشناوي

نفى حازم إمام، عضو اتحاد الكرة المصري، وجود أي أزمة داخل المنتخب الأول بين الثنائي أحمد الشناوي ومحمد الشناوي.

وقال إمام في تصريحات تليفزيونية: «سمعت عن أزمات كبيرة داخل المنتخب، لكن لا توجد أي مشكلات، ومحمد الشناوي لم يبدِ أي اعتراض على ارتداء القميص رقم 16 بدلاً من القميص رقم 1».

وأضاف: «موضوع أحمد الشناوي ومحمد الشناوي على قميص رقم (1) أخد أكبر من حجمه، محمد الشناوي قال هو 1 وأنا 16 معنديش أي مشاكل».

اكرامي: ماحدث من الشناوي أغضب المدرب

وقال حارس مرمى الأهلي الأسبق ومنتخب مصر الكابتن إكرامي الشحات: "الأرقام تكون حسب الأقدم في المنتخب، ولا يعني استبعاد اللاعب فترة من المنتخب، أن يحرم من رقمه عند الانضمام من جديد".

وأضاف وحش إفريقيا الأسبق في تصريحات تليفزيونية: "ما حدث من الشناوي أغضب زميله، كما أغضب المدرب، الذي ربما يستبعد حارس بيراميدز من الانضمام للمنتخب مرة اخرى".

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