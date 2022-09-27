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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

غيروه من فضلكم.. سؤال هربت ياسمين صبري من الرد عليه وفشلت في الإجابة عن 4 أخرى

ياسمين صبري
ياسمين صبري

اكتسب ظهور الفنانة ياسمين صبري مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج “صاحبة السعادة”، زخمًا جماهيريًا كبيرًا عبر السوشيال ميديا، واحتلت الحلقة التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الفنانة ياسمين صبري حامت حولها خلال الفترة الأخيرة أقاويل كثيرة بعد انفصالها عن زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، والحديث عن عودتها إليه مجددًا، بينما لم تتأكد أي أنباء حول هذا الأمر.

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سؤال هربت من الرد عليه 

وخلال الحلقة، وقف المتابعون عند أحد الأسئلة التي لم ترد عليها ياسمين صبري، والتي فتحت بابًا للتكهنات حول نيتها للعودة إلى زوجها أحمد أبو هشيمة.

وخلال الحلقة التي أذيعت عبر شاشة «dmc»، سألت إسعاد يونس ياسمين صبري عن أكثر شيء تفتقده في حياتها حاليًا.

ياسمين صبري بدت مترددة ومتفاجئة من السؤال وأطالت النظر والتفكير قبل أن تقرر عدم الرد، قائلة: “ممكن ما أردش على السؤال ده، أو غيروه من فضلكم”. 

وفتح رد فعل ياسمين صبري مجالًا للتوقعات حول استمرار علاقة الحب بينها وبين زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة وافتقادها له رغم انفصالهما في وقت سابق.

إجابة ياسمين صبري أثارت تعجب إسعاد يونس التي وجهت لها سؤاًلا بصيغة من التعجب قائلة: “إنتي مريضة نفسيًا”.

4 أسئلة لم تجب عنها 

الحديث مع ياسمين صبري امتد إلى لعبة الألغاز، حيث طرحت عليها إسعاد يونس عددا من الأسئلة أجابت عن بعضها وفشلت في الإجابة عن البعض الآخر.

 ونجحت ياسمين صبري في الإجابة عن سؤال: “حاجة بناكل منها على طول وهو مش بيتاكل؟”، وقالت ياسمين: "الطبق".

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وأجابت عن سؤال: "ابن عمتي يقوله يا خالي، يبقى هو مين؟" وأجابت: "أبويا"، حيث أكدت أنها أجابت بالصدفة.

ونجحت في الإجابة عن سؤال: "خمس بنات إخوات في أوضة واحدة بتطبخ وبتروق، واحدة بتلعب شطرنج، وواحدة بتغسل، الأخيرة بتعمل إيه"، والإجابة: “تلعب شطرنج مع شقيقتها”، كما أجابت ياسمين صبري.

وفشلت ياسمين صبري في الإجابة عن 4 ألغاز أخرى، أولها: “أخ عمره 4 سنين وأخته نص عمره، لما يبقى عمره 100 سنة أخته هيكون عندها كام سنة؟”، وردت ياسمين 50 سنة أو 20 سنة، والإجابة الصحيحة 98 سنة.

كما لم تجب عن سؤال: "أم أحمد عندها 4 عيال شمال وشرق وغرب، ما هو اسم ابنها الرابع؟ لترد: جنوب، والإجابة الصحيحة "أحمد"، وسؤال: "عيلة فيها ست بنات وأخ واحد لكل واحدة فيهم، عددهم كام؟"، والإجابة التي لم تعرفها ياسمين صبري: سبعة، ولم تعرف أيضا إجابة سؤال: "لو إنتي في سبق وعديتي صاحب المركز التاني هتبقي في المركز الكام" والإجابة: الثاني.

عودة ياسمين صبري إلى دراما رمضان 

وكشفت ياسمين صبري عن عودتها إلى دراما رمضان الموسم القادم بمسلسل جديد لم تكشف عن اسمه أو تفاصيله او من يشاركها بطولته، وذلك بعد آخر عمل درامي لها مسلسل “فرصة تانية”، الذي عُرض في الموسم الرمضاني قبل الفائت.

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