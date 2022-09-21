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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

7 لاعبين دفعة واحدة.. بالأسماء تفاصيل أضخم صفقة للأهلي في الميركاتو الصيفي

محمود الخطيب
محمود الخطيب

اقترب مسئولو النادي الأهلي من حسم التعاقد مع 7 لاعبين دفعة واحدة من نادي وادي دجلة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويسعى مسئولو الأحمر بقيادة محمود الخطيب رئيس النادي في تدعيم الفريق بأفضل العناصر المتميزة لتكوين فريق قوي يكون قادرا على المنافسة على كافة البطولات المحلية والقارية. 

ضم 7 لاعبين دفعة واحدة 

وشهدت الأيام الماضية دخول الأهلي في مفاوضات قوية  مع إدارة دجلة لضم 7 صفقات دفعة واحدة وهم: ثنائي الشباب كريم الدبيس "الظهير الأيسر" وعبد الرحمن رشدان "مدافع" وخماسي الناشئين محمد أحمد زعلوك وأحمد كباكا مواليد 2005 وياسين عاطف منصور مواليد 2007 وعبد الرحمن مانو مواليد 2008 وحسن مصطفى حسن مواليد 2008.

ووافق مسئولو وادى دجلة على عرض الاهلي بشأن هؤلاء اللاعبين السبعة ، لتصبح الصفقة الأقوى للنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجاري بعدما تمكن من ضم 7 لاعبين دفعة واحدة من نادي واحد في سابقة لم يتم التعود عليها كثيرا بشأن سوق الانتقالات الخاص بالكرة المصرية .

ومن المقرر أن يستعين الأهلي بعدد من اللاعبين المنضمين من وادي دجلة بالفريق الأول بالأهلي وعلى رأسهم كريم الدبيس اللاعب المميز والذي نجح في لفت الأنظار إليه بجانب عبدالرحمن رشدان الذي تألق بشكل لافت خلال مشاركته مع منتخب الشباب بالبطولة العربية .

صفقات حمراء 

ونجح الأهلي في إبرام عدد من الصفقات بخلاف سباعي وادي دجلة مثل البرازيلي برنو سافيو وثنائي سيراميكا كليوباترا شادي حسين ومصطفى سعد ميسي ، ويسعى مسئولو الاحمر إلى تعزيز صفوف الفريق الأول بأفضل العناصر الممكنة للمنافسة على كافة البطولات وتقديم عروض قوية خلال الموسم الكروي الجديد .

قائمة الأهلي المحلية 

أعلن النادي الأهلي قيد 32 لاعبًا في القائمة الأولى المحلية التي ستشارك في بطولتي الدوري وكأس مصر  على أن يتم التعديل فيها حتى منتصف أكتوبر المقبل.

وشهدت القائمة استبعاد أسماء الناشئين بسبب قيدهم في فرقهم ، وضمت القائمة محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وأكرم توفيق وكريم فؤاد ومحمد هاني ومحمود متولي ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم وأيمن أشرف ورامي ربيعة وعلي معلول ومحمد نصير  وعمار حمدي ووليد مصطفى وعمرو السولية واليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وحمدي فتحي  ومحمد محمود وبيرسي تاو وأحمد عبدالقادر وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر وبرونو سافيو ومحمد شريف وشادي حسين وزياد طارق ومحمد فخري  وحسام حسن وعبدالرحمن مانو  ومحمود كهربا.
 

عهد جديد 
يترقب عشاق النادي الأهلي ظهور الفريق الأول مع مدربه الجديد السويسري كولر والذي تولى المسئولية خلفا للبرتغالي سواريش والذي تم الإطاحة به لسوء الأداء والنتائج .

ويأمل عشاق الأهلي في ظهور الفريق بأفضل شكل ممكن مع كولر والذي يمتلك سيرة ذاتية متميزة .

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