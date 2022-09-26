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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بـ 3 كلمات فقط.. هل انفصلت نسرين طافش عن زوجها؟| القصة الكاملة

نسرين طافش وزوجها
نسرين طافش وزوجها

الجميلة نسرين طافش، أحد الوجوه الفنية التي فرضت نفسها على الساحة مؤخرًا بأعمال مميزة وظهور لافت في الدراما المصرية والعربية، واستطاعت أن تكتسب شعبية كبيرة على المستوى العربي وليس في مصر وسوريا فقط.

آخر ما قدمته نسرين طافش في الدراما المصرية مسلسل المداح، والذي لاقى نجاحًا كبيرًا، ثم قامت ببطولة مسلسل جوقة عزيزة والذي يعد من بين المسلسلات التاريخية صاحبة الإنتاج الأضخم عربيًا.

نسرين طافش اعتلت التريند مؤخرًا بسبب علاقتها بزوجها والتي مرت بمراحل عدة من إعلان الزواج المفاجئ ثم شائعات الإنفصال قبل العودة والتي تلاها بعد ذلك تصرف مفاجئ بحذف الصور التي تجمعهما مجددًا. 

من هو زوج نسرين طافش 

"ما جمعه الله .. اللهم بارك هذه الوحدة واحفظ هذا الحب الأبدى دائما وأبدا".. بهذه الكلمات أعلنت نسرين طافش زواجها من زوجها شريف الشرقاوي، حيث نشرت صورة تجمعها به وهي تمسك بيده.

التعليقات والمباركات انهالت على الفنانة التي فاجأت الجميع دون الإعلان عن هوية الزوج أو القصة التي جمعتهما قبل إعلان الزواج.

وشريف الشرقاوي زوج الفنانة نسرين طافش يعمل مدرب طاقة ويوجا وارتبط بالفنانة نسرين طافش من خلال تدريبه لها خلال فترة قبل الزواج، حيث جمعتهما علاقة حب أفضت إلى زواجهما.

شائعات الانفصال والعودة 

وفي 20 أغسطس الماضي اضطر الدكتور شريف شرقاوي زوج نسرين طافش، الخروج من خلال حسابه على انستجرام من أجل تكذيب أنباء كثيرة ثارت حول انفصال الزوجين.

وكانت نسرين طافش أقدمت على حذف جميع صورها على انستجرام مع زوجها بعد أيام من زواجهما ولم يعلق أحد منهما على الأنباء أ ينفيها.

وكتب شريف عبر حسابه علي انستجرام "نسرين طافش زوجتي وست الستات، نسرين لها مطلق الحرية في التحكم في صور صفحتها، من فضلكم سيبوا الناس تعيش بحرية، واستخدموا طاقتكم فيما يفيدكم".

هل انفصلا مجددًا ؟

المثير للجدل أن الفنانة نسرين طافش أقدمت مجددًا على فعل نفس الشيء وحذفت جميع صورها مع زوجها شريف شرقاوي.

لكن الأمر هذه المرة يبدو جديًا حيث كتبت نسرين تعليقًا غريبًا يًفهم منه وقوع الانفصال فعلا، وكتبت نسرين طافش عبر خاصية ستوري عبر حساب انستجرام عبارة.. "اعتزل ما يؤذيك" 

ولم تتحدث نسرين أو زوجها بشأن الانفصال، بينما تشير كل التكهنات إلى وقوع الطلاق.

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