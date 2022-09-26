قناة مفتوحة.. إذاعة مباريات دوري الأمم الأوروبية مجانا على نايل سات|تفاصيل

في ظل المواجهات الكروية الساخنة واللقاءات المحتدمة على المستوى الأوروبي، سواء في منافسات دوري الأمم الأوروبية أو دوري أبطال أوروبا.

يبحث كثيرون عن قنوات مفتوحة ومجانية تملك حقوق بث تلك المباريات للجماهير، حيث تعتبر مباريات دوري الأمم الأوروبية الأكثر مشاهدة ومتابعة في فترات التوقف الدولي.

مباريات دوري الأمم الأوروبية

ويلتقي اليوم في الجولة السادسة لحساب دور المجموعات من دوري الأمم الأوروبية كل من انجلترا ضد ألمانيا، والمجر ضد إيطاليا، والجبل الأسود ضد فنلندا، ورومانيا ضد البوسنة والهرسك وقدونيا ضد بلغاريا.

بينما يلتقي غدًا البرتغال وألمانيا، وسويسرا والتشيك، وأيرلندا وأرمينيا، والسويد وسلوفينيا.

ما هي بطولة دوري الأمم الأوروبية ؟

دوري الأمم الأوروبية هي مسابقة دولية رسمية، تشارك فيها المنتخبات الأوروبية جميعها على 3 مستويات من المنافسة.

وبدأت البطولة الأولى في سبتمبر 2018، بعد نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2018 في روسيا، وتوج المنتخب البرتغالي بأول نسخة من البطولة في 9 يونيو 2019 بعد فوزه في النهائي على المنتخب الهولندي.

تلعب المنافسة في أوقات التوقف الدولي التي تنافس فيها المنتخبات الوطنية على مستوى العالم سواء في مسابقات رسمية أو ودية.

تردد قناة uefa tv

قناة يويفا تي في uefa tv فاجأت الجميع بنقل مباريات دوري الأمم الأوروبية حيث تقوم بنقل أحداث بعض المباريات مثل تركيا وجزر فاروه والنمسا وكرواتيا والدنمارك وفرنسا التي ستُلعب مساء اليوم الأحد الموافق 25 سبتمبر 2022.

وتردد القناة يمكن تنزيله على أجهزة الاستقبال على القمر الصناعي نايل سات وأتموس.. على الترددات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد : 11957.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6\5.

على القمر الصناعي : أموس

التردد : 11103.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز : 27500.

ترتيب دوري الأمم الأوروبية

تحتل كرواتيا صدارة المجموعة الأولى وتليها الدنمارك وفرنسا والنمسا، بينما تحتل البرتغال المجموعة الثانية متقدمة على أسبانيا وسويسرا والتشيك، وفي المجموعة الثالثة تتصدر المجمر ثم إيطاليا وألمانيا وإنجلترا، وفي المجموعة الرابعة تقدمت الترتيب هولندا ثم بلجيكا ثم بولندا ثن ويلز.

ومن المقرر أن يصعد إلى الدور نصف النهائي المنتخبات صاحبة المرتبة الأولى، حيث ضمن منتخب هولندا الصعود، واقتربت كل من منتخبات كرواتيا والبرتغال والمجر.

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