بأي مقابل وفيديو اعتذار.. رمضان صبحي يرفض عرض الزمالك من أجل الأهلي|تفاصيل

لم ييأس رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز، بعد من عودته مرة أخرى إلى النادي الأهلي، بل يؤكد في كل مرة، إصراراه على العودة ورفض ما دون ذلك، وآخرها عرض الزمالك الضخم لضمه.. فهل يفعلها رمضان ويعود للقلعة الحمراء؟

انتشرت العديد من التكهنات والأخبار حول مصير رمضان صبحي بعد إعلانه عدم رغبته التجديد لفريقه الحالي بيراميدز، حيث توقع البعض انتقاله إلى الزمالك أو احترافه بالخارج، إلا أن اللاعب فجّر مفاجأة مؤخرًا بإعلان رغبته العودة إلى ناديه السابق الأهلي.

رمضان صبحي يرفض عرض الزمالك

كشفت بعض المصادر المقربة من رمضان صبحي نجم فريق بيراميدز عن رغبته في العودة للأهلي مرة أخرى.

وكتب أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ”:" مصدر مقرب من رمضان صبحي لاعب فريق بيراميدز قال إن اللاعب رفض عرضًا ضخمًا من الزمالك بسبب رغبته في العودة للأهلي".

موقف الأهلي من رمضان صبحي

على الصعيد الآخر، لا يفكر مسئولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، في عودة رمضان صبحي، لاعب بيراميدز والفريق السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقا لتصريحات الإعلامي أحمد شوبير في برنامجه الإذاعي، فإن صفحة عودة رمضان صبحي لصفوف النادي الأهلي، مغلقة بشكل نهائي من قبل الإدارة.

وكان رمضان صبحي، قرر في 2020 عدم الاستمرار بصفوف النادي الأهلي بعد انتهاء الإعارة من قبل هدرسفيلد تاون الإنجليزي من أجل الانتقال إلى بيراميدز مقابل 45 مليون جنيه سنويًا، الأمر الذي أثار حالة من الغضب والرفض لدى جماهير المارد الأحمر.

رمضان صبحي يريد العودة للأهلي

رغم ذلك يتمسك لاعب نادي بيراميدز برغبته في العودة إلى صفوف الأهلي ولم يفقد الأمل بعد، حيث أبلغ رمضان صبحي بعض الوسطاء برغبته القوية في خطوة العودة من جديد إلى القلعة الحمراء، وفتح الباب أمام فكرة الحصول على أي مقابل حال عودته إلى القلعة الحمراء، بالإضافة إلى تعهده بمحاولة دفع جزء من الصفقة إلى إدارة بيراميدز، وفقًا لما نقلته تقارير صحفية.

ووفقًا لتقارير أخرى، عرض نجم بيراميدز على إدارة النادي الأهلي، فكرة الخروج والاعتذار على طريقة انتقاله إلى صفوف الفريق السماوي من خلال بوابة هيدرسفيلد الإنجليزي بعد انتهاء إعارة اللاعب مع القلعة الحمراء، ومحاولة تصحيح ذلك، ولكن حتى الآن هناك تجميد للملف من جانب الكابتن محمود الخطيب.