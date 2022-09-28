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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رضا عبدالعال متسائلاً: على أي أساس تم الدفع بالشناوي وحجازي أمام ليبيريا؟

صدى البلد

أكد رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" أن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر أخطأ بالاعتماد على محمد الشناوي وأحمد حجازي في مباراة ليبيريا الودية.


وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" عبر قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" محمد الشناوي بعيد عن مستواه في الموسم الماضي مع الأهلي وأحمد حجازي لا يشارك منذ فترة طويلة مع فريقه بالدوري السعودي ".

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تسائل رضا عبدالعال


واختتم رضا عبدالعال :"على أي أساس تم الدفع بمحمد الشناوي وأحمد حجازي أمام ليبيريا ليس مقتنع بفكر البرتغالي روي فيتوريا وهو لم يقدم جديد أمام ليبيريا".

رضا عبدالعال فيتوريا منتخب مصر أحمد حجازي محمد الشناوي

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