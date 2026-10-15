الرئيس الأوكراني يصل إلى بروكسل لحضور اجتماع المجلس الأوروبي

وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلى بروكسل، اليوم الخميس؛ لحضور اجتماع المجلس الأوروبي، حيث من المقرر أن تشمل زيارته أيضًا عدة اجتماعات ثنائية مهمة.

وقال زيلينسكي - حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية - إنه من المقرر أن يعقد اجتماعات مهمة اليوم مع أمين عام حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مارك روته، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ورؤساء وزراء بولندا والدنمارك وبلجيكا، كما سيلتقي بالملك فيليب ملك بلجيكا.

وأشار إلى أنه سيعقد اجتماعات، غدًا الجمعة، مع رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا ومع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، وكذلك مع رؤساء وزراء المجر وفنلندا والسويد، مؤكدا أن الجميع في أوروبا يريدون إنهاء الحرب، داعيًا إلى زيادة الدعم الدفاعي لأوكرانيا وتكثيف الضغوط على روسيا.