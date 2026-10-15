بابا الفاتيكان يتعافى ويخضع للعلاج الطبيعي

خضع البابا ليو الرابع عشر خضع لفحوصات روتينية تبين أنها طبيعية، حيث أظهرت الأشعة السينية للصدر تعافيا جيدا للرئة التي خضعت لاستئصال عقدة رئوية.

وأوضح بيان صادر عن مستشفى جيميللي في العاصمة الإيطالية، التي أجرت العملية الجراحية- في بيان، اليوم – أن البابا يمارس أنشطته اليومية بشكل مستقل، وشملت جلسة العلاج الطبيعي تمارين حركية بشكل عام.



وأضاف أن عملية التعافي بعد الجراحة تسير بشكل طبيعي.

في غضون ذلك.. يواصل العديد من المواطنين التوافد بأعداد غفيرة إلى خارج المستشفى في روما. كما أقيمت صلاة من أجل البابا.



و يتعافى البابا وفقا للخطة الموضوعة بعد العملية الجراحية التي استغرقت 90 دقيقة، والتي خضع لها قبل أيام.

وألغيت جميع اللقاءات حتى يوم الثلاثاء 20 أكتوبر، وجارٍ حاليا التفكير حاليا في رحلة البابا إلى أمريكا الجنوبية، والمقرر إجراؤها في نوفمبر المقبل.