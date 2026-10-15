الرئيس الأوكراني: دمرنا 6 طائرات سوخوي 34 في مطار بمدينة فورونيج الروسية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، إن القوات الأوكرانية دمرت 4 طائرات روسية من طراز "سوخوي 34" وضربت طائرتين أخريين من نفس الطراز في مطار بمدينة فورونيج الروسية خلال الليل.

وأضاف الرئيس الأوكراني - في تصريحات أوردتها وكالة أنباء (يوكينفورم) الأوكرانية - أنه تم استهداف الطائرات باستخدام صاروخ "لونج نبتون"، مشيرًا إلى أن هذه الطائرات الحربية كانت جاهزة لشن هجمات جديدة على أوكرانيا وكانت محملة بقنابل جوية.

وأكد استخدام أسلحة بعيدة المدى أيضًا ضد موقع يُستخدم لتخزين وإطلاق طائرات مسيرة هجومية في منطقة أوريول الروسية، مضيفًا أنه تم ضرب هدف في البحر الأسود.