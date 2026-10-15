بكلمات من القلب.. شمس البارودي تعبر عن حبها لزوجها الراحل حسن يوسف

شاركت الفنانة المعتزلة شمس البارودي صورة تجمعها بزوجها الفنان الراحل حسن يوسف، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ووجهت إليه كلمات مؤثرة عبّرت خلالها عن مشاعر الحب والامتنان التي جمعتها به طوال سنوات زواجهما.

وكتبت شمس البارودي تعليقًا على الصورة: «كيف يا حبيبي احتويتني حتى أصبحت أنت عالمي الذي أحيا به وله وداخله، يا حب صدقه ترجم بحنانك وعطائك وجدعنتك.. يا رجولي الغالي»، في رسالة عكست عمق العلاقة التي جمعتها بزوجها الراحل، واستمرار حضور ذكرياته في حياتها.

شمس البارودي والاعتزال الفني

وكان آخر ظهور سينمائي للفنانة شمس البارودي من خلال فيلم «2 على الطريق»، الذي عُرض عام 1984، وشاركت في بطولته أمام الفنان عادل إمام، قبل أن تعلن اعتزالها الفن وارتداء الحجاب في منتصف ثمانينيات القرن الماضي.

ومنذ اعتزالها، ابتعدت شمس البارودي عن الأضواء والأعمال الفنية، وكرست وقتها لحياتها الخاصة، مع ظهورها من حين إلى آخر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للتعبير عن آرائها واستعادة ذكرياتها الفنية والشخصية.

وفاة حسن يوسف

ورحل الفنان حسن يوسف عن عالمنا في أكتوبر 2024، عن عمر ناهز 90 عامًا، بعد مسيرة فنية طويلة قدم خلالها العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية، وترك بصمة بارزة في تاريخ الفن المصري.

وجمعته بالفنانة شمس البارودي قصة زواج استمرت لعقود، ليشكلا واحدًا من أشهر الثنائيات في الوسط الفني المصري، حتى رحيله.

كما عاش الزوجان محنة فقدان نجلهما عبدالله، الذي توفي في أغسطس 2023، وهي الفاجعة التي تركت أثرًا عميقًا في حياتهما، قبل رحيل حسن يوسف بنحو عام.