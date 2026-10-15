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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محسن صبري لصدى البلد: سعيد بمشاركتي في مهرجان بردية كعضو لجنة تحكيم.. وانتهيت من تصوير فيلم الساعة 12

الفنان محسن صبري
الفنان محسن صبري
أوركيد سامي

أعرب الفنان محسن صبري عن سعادته بالمشاركة في مهرجان بردية كعضو لجنة تحكيم، مؤكدًا أهمية المهرجان في دعم المواهب الشابة وتشجيع التجارب السينمائية المختلفة، خاصة الأفلام القصيرة التي تمنح صناعها فرصة لتقديم أفكار جديدة ورؤى فنية متنوعة.

وقال الفنان محسن صبري، خلال لقاء خاص مع موقع «صدى البلد» الإخباري، إنه سعيد بهذه المشاركة، مشيرًا إلى أن مهرجان بردية يُعد من الفعاليات المهمة التي تهتم بالشباب وتدعم الأفلام القصيرة، بما يسهم في اكتشاف المواهب الجديدة وإتاحة الفرصة أمامها للظهور على الساحة الفنية.

وأضاف صبري أن مشاركته كعضو لجنة تحكيم تمثل تجربة يعتز بها، مؤكدًا سعادته بالتواجد في المهرجان والمشاركة في تقييم الأعمال السينمائية، في ظل أهمية دعم التجارب الجديدة التي تثري الحركة الفنية وتمنح الفرصة أمام جيل جديد من المبدعين.

 محسن صبري يكشف تفاصيل فيلم «الساعة 12»

وعن أعماله الفنية المقبلة، كشف الفنان محسن صبري عن أحدث مشاركاته السينمائية من خلال فيلم «الساعة 12»، مؤكدًا أنه انتهى بالفعل من تصوير العمل، الذي وصفه بأنه تجربة مختلفة تعتمد على التشويق والإثارة.

وأوضح صبري أنه يجسد خلال أحداث الفيلم شخصية مزور، مشيرًا إلى أن طبيعة الشخصية والأحداث التي يمر بها العمل تمنح الفيلم طابعًا خاصًا، وتجعله من التجارب السينمائية التي يتمنى أن تحظى باهتمام الجمهور عند طرحها.

وأكد الفنان محسن صبري أن فيلم «الساعة 12» ينتمي إلى نوعية أفلام التشويق، لافتًا إلى اختلافه من حيث الفكرة وطبيعة الأحداث، معربًا عن أمله في أن ينال العمل إعجاب الجمهور عند عرضه خلال الفترة المقبلة.

محسن صبري: سعيد بالتعاون مع فريق عمل «الساعة 12»

وأعرب محسن صبري عن سعادته الكبيرة بالتعاون مع فريق عمل فيلم «الساعة 12»، مؤكدًا اعتزازه بهذه التجربة الفنية، وما شهدته من تعاون مع جميع المشاركين في العمل.

وأضاف أنه يتمنى أن يحقق الفيلم النجاح المنتظر، وأن يحظى بردود فعل إيجابية من الجمهور، خاصة أنه يقدم تجربة مختلفة في إطار من التشويق، وهو ما يجعله متحمسًا لعرضه ومشاهدة تفاعل الجمهور مع أحداثه وشخصياته.

واختتم الفنان محسن صبري حديثه بالتأكيد على سعادته بالمشاركة في الفيلم، متمنيًا أن يكون العمل عند حسن ظن الجمهور، وأن يحقق النجاح الذي يسعى إليه جميع المشاركين فيه.

يضم فيلم «الساعة 12» مجموعة من النجوم، من بينهم طارق لطفي، ورنا رئيس، وهيثم زيدان، وإسلام خالد، ومصطفى البنا، وريم رأفت، ومصطفى عماد، وأحمد أبو زيد، وغادة طلعت.

والفيلم من تأليف هيثم زيدان، وإخراج محمد بكير، وإنتاج آلاء لاشين.

https://youtube.com/shorts/Dd_BJujDZW4?si=7PzolgihEIGrSDm_

الفنان محسن صبري اخبار الفن نجوم الفن

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