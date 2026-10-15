وفاة شخص صدمه قطار في نزلة قليوب.. والأهالي يطالبون بسلم أعلى السكة الحديد لمنع تكرار الحوادث

شهدت منطقة نزلة قليوب بالطريق الدائري، بمحافظة القليوبية، اليوم الخميس، حادثًا مأساويًا، بعدما صدم قطار أحد الأشخاص خلال عبوره شريط السكة الحديد، ما أسفر عن وفاته في الحال، وسط حالة من الحزن بين الأهالي والمواطنين.



وتداول أهالي قليوب استغاثة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، طالبوا خلالها المسؤولين بسرعة التدخل لوضع حد للحوادث المتكررة بالمنطقة، مشيرين إلى أنهم ناشدوا الجهات المعنية أكثر من مرة إنشاء سلم يتيح للمواطنين النزول من أعلى الطريق الدائري إلى الطريق الزراعي، دون الاضطرار إلى عبور شريط السكة الحديد، إلا أن مطالبهم لم تلقَ استجابة حتى الآن، بحسب ما جاء في الاستغاثة المتداولة.

وأوضح الأهالي أن عددًا كبيرًا من المواطنين يضطرون إلى عبور شريط السكة الحديد يوميًا خلال عودتهم من العمل، رغم ما يمثله ذلك من خطورة على حياتهم، خاصة في ظل الإرهاق والتعب الذي قد يؤثر على تركيزهم ويعرضهم للحوادث.

وطالب الأهالي المسؤولين بمحافظة القليوبية وأعضاء مجلس النواب بسرعة التحرك لإيجاد حل عاجل للأزمة، مؤكدين أن إنشاء سلم بالمنطقة قد يسهم في توفير مسار آمن للمواطنين والحد من تكرار الحوادث، لحين تنفيذ حلول دائمة تضمن سلامتهم.

وناشد المواطنون الجهات المعنية سرعة الاستجابة لمطالبهم قبل وقوع ضحايا جدد، معربين عن حزنهم لوفاة الضحية، وداعين الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.