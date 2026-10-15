غضب داخل مجلس الزمالك بسبب هشام نصر وتركيزه على الدعاية الانتخابية

كشف أحمد حسن، نجم الكرة المصرية السابق، عن وجود حالة من الغضب داخل مجلس إدارة نادي الزمالك، بسبب هشام نصر، نائب رئيس النادي، وتركيزه على الدعاية الانتخابية.

وكتب حسن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»"مصدر.. غضب داخل مجلس الزمالك بسبب هشام نصر لتركيزه علي الدعاية الانتخابية"

موعد مباراة الزمالك والجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا

وفي سياق آخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة مهمة أمام الجيش الرواندي، ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي الثاني من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحل الزمالك ضيفًا على الجيش الرواندي في السابعة مساء الجمعة، على ملعب أماهورو، في مباراة يسعى خلالها الفريق الأبيض لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، تمنحه الأفضلية قبل مواجهة الإياب، وتساعده على مواصلة مشواره في البطولة القارية.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والجيش الرواندي

وأعلنت قناة «إم بي سي مصر 2» نقل مباراة الزمالك والجيش الرواندي، في ذهاب منافسات دوري أبطال أفريقيا، عبر شاشتها، مع تقديم تغطية خاصة للمواجهة واستوديو تحليلي لمناقشة أبرز الجوانب الفنية للفريقين قبل انطلاق اللقاء.

وتأتي إذاعة المباراة ضمن استعدادات القناة لتقديم تغطية للمواجهة الأفريقية، التي تمثل محطة مهمة للفريق الأبيض في بداية مشواره نحو المنافسة على اللقب القاري.

الزمالك يصل إلى رواندا استعدادًا للمواجهة

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى رواندا، استعدادًا لخوض مباراة الجيش الرواندي في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويأمل الزمالك في العودة بنتيجة إيجابية من رواندا، لتسهيل مهمته في لقاء الإياب، ومواصلة المنافسة على التأهل إلى الأدوار التالية من البطولة، في ظل رغبة الفريق في تقديم بداية قوية على المستوى الأفريقي.