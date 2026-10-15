العثور على جثمان مسن داخل شقته بالوادي الجديد بعد أيام من وفاته

شهد حي الزهور بمدينة الخارجة في محافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، العثور على جثمان مسن داخل شقته السكنية، بعد وفاته منذ عدة أيام، وفقًا للمعلومات الأولية المتاحة.

العثور على جثمان مسن داخل شقته بالوادي الجديد

بدأت تفاصيل الواقعة عندما لاحظ الأهالي انبعاث رائحة غريبة من إحدى الشقق السكنية بالطابق الرابع، ما دفعهم إلى إبلاغ الجهات المختصة، التي انتقلت إلى مكان البلاغ، حيث تبين وجود جثمان صاحب الشقة، حسن. ي، البالغ من العمر 62 عامًا، ويقيم بمفرده.

وعلى الفور جرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الخارجة التخصصي، مع تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والوقوف على ملابسات الوفاة وأسبابها.