رافض التعليم وحالته سيئة.. مديرة مدرسة تتنمر على طفل من ذوي الهمم وترفض دخوله الفصل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، استغاثة أم طالب من ذوي الهمم، بوزير التعليم، بسبب رفض مديرة المدرسة إدخال الطفل إلى المدرسة بالكرسي المتحرك، بل وتنمرت على حالة الطفل، وهو ما أصابه بحالة نفسية سيئة.

وطالب رواد السوشيال ميديا، بتدخل الوزير لرد اعتبار الطفل، في ظل نهج رئيس الجمهورية برفع معنويات ذوي الهمم.

هو إيه اللي جابه؟

استغاثت سيدة تدعى سارة السيد الحسيني، ولية أمر طالب، بالدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك بعدما رفضت مديرة مدرسة 25 يناير بالمعادي استقبال ابنها "محمد رامي مصطفى إبراهيم" في الصف الأول الإعدادي، من ذوي القدرات الخاصة، على كرسي متحرك.

وقالت "سارة"، في تصريحات صحفية: “ذهبت مع ابني في أول يوم دراسي لمدرسته، وعند دخولي للمدرسة رفضت المديرة استقباله، وقالت لي: هو إيه اللي جابه! متجبيهوش تاني”.

اشترطت ترضية الفراشين لحمل الطفل

وأضافت أن المديرة على علم بحالة الطفل، ومع ذلك جعلت فصله في الدور الأخير، رغم أنه من الصحيح أن يكون في الدور الأرضي.

وتابعت: “الأكثر من ذلك أن المديرة اشترطت علي ترضية الفراشين بمبلغ من المال يوميا، حتى يحملوا ابني إلى الدور الأخير في فصله”.

واستكملت ولية أمر الطالب: “أناشد وزير التربية والتعليم التدخل لحل هذه الأزمة، لأنها أزمة طلاب كثيرين فى مدارس مختلفة، وليس أزمتي أنا فقط”، مشيرة إلى أن الحالة النفسية للطفل سيئة جدا، ويرفض الذهاب إلى المدرسة مرة أخرى.

جمهور السوشيال ميديا قام بالواجب

هاجم عدد كبير من رواد السوشيال ميديا مديرة مدرسة ٢٥ يناير، مطالبين بمعاقبتها بسبب تنمرها على طفل وصفوه بالتفوق، بسبب ظروف ليس له ذنب فيها.

وكتبت إحدى المتابعات تحت عنوان “معاقبة مديرة مدرسة 25 يناير بالبساتين المعادي”: "الأستاذة الفاضلة مديرة الإعدادي بمدرسة 25 يناير في البساتين المعادي مدام راوية التربوية الفاضلة القديرة، حضرتك مين اللي عينك مديرة مدرسة، لما تلاقي طالب من ذوي الهمم علي كرسي متحرك داخل الصبح فرحان مع مامته بدخول المدرسة تقومي حضرتك قدامه تقوليلها: (اقفي عندك إنتي إيه اللي جابك إنتي وابنك، إنتي مش شايفة إن ابنك تعبان ويقعد في البيت ميجيش تاني) قدام زمايله في المدرسة، مع إن الولد من المتفوقين في الدراسة وحافظ القرآن".

وأضافت: "وعشان متقوليش مش دافع المصاريف، هي كانت جاية تدخله وتدفع المصاريف زي كل سنة، الولد جاتله حالة نفسية وقعد يعيط وقال لمامته مش عايز اتعلم ولا اروح المدرسة تاني، سيبيني في الشارع هعيش فيه، لما توصلي طفل للحالة دي وكسر الخاطر، حسبي الله ونعم الوكيل، انتي مش المفروض تبقي مديرة المدرسة".

وتابعت: "اسألي المدير اللي قبلك عن الولد ده، وازاي هو متفوق، والله لاجيب حقه وحق نفسه اللي اتكسرت دي قدام زمايله وقهرة أمه عليه، الموضوع حصل وانتي روحتي وقاعدة في بيتك رايقة والولد وأمه لسه لحد دلوقتي مقهورين وبيعيطوا من كسرة النفس".

في حين كتب اخر: الأبطال دول نكلمهم ونشيلهم على دماغنا مش نكسر بخاطرهم.

وأضاف: "مديرة المدرسة تسببت في حالة نفسية لأبني، وهو من ذوي الهمم، بعد التحقيق لو مفيش عقاب اتمنى التكريم والاعتذار لهذا الطالب أمام الجميع".

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