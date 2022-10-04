النسر موجود ولا هيتشال.. التفاصيل الكاملة لتغيير شعار النادي الأهلي

استعدادا للموسم الجديد، قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، تغيير شعار النادي الحالي، بآخر جديد خلال الفترة المقبلة قبل بداية الموسم.. فما القصة؟

استقر النادي الأهلي بالفعل على التغييرات المرتقبة في شعار النادي الحالي، وفقا لما كشفه برنامج ”جمهور الثالثة” الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق.

وسيتم الإعلان عن تغيير الشعار القديم للفريق الأحمر خلال الساعات القليلة القادمة.

تغيير شعار الأهلي

من المقرر أن تكون التغييرات بسيطة، تتمثل في إضافة كلمة fc بعد اسم النادي، مع الإبقاء على النسر والنجوم وباقي الشكل كما هو، حيث سيكون الإعلان عن هذه التغييرات الطفيفة في الساعات القليلة القادمة.

يتمثل التعديل الثاني في شعار النادي الأهلي في استبدال النجوم العشرة بنجمة واحدة في منتصف الشعار، دون تغيير جوهر العلامة التجارية للنادي، وفقا لما أعلنه سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي.

شعار النادي الأهلي

وأوضح شلبي، أن عدد البطولات الخاصة بالأهلي تجبر النادي لإجراء تعديلات على النجوم الخاصة بها بسبب زيادتها بشكل كبير، فمثلا الأهلي يرمز إلى 42 بطولة دوري بـ4 نجوم فقط".

العلامة التجارية للأهلي

وأكد شلبي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “ملك وكتابة” المذاع على قناة النادي الرسمية، أن القلعة الحمراء لن تفرط في العلامة التجارية لها، مشيرا إلى أن رعاية الأهلي الجديدة مبشرة وتليق بقيمة الأهلي التسويقية.

وأوضح المدير التنفيذي للنادي الأهلي: “نحن سجلنا 56 علامة تجارية، وهذا لم يحدث في الشرق الأوسط كله، وحريصين دائمًا على تسجيل علامتنا التجارية”.

شعار النادي الأهلي

ونوه بأن العقد المبرم مع شركة الملابس الجديدة ينص على إرسال التصميمات الخاصة بملابس الفريق والعلامة التجارية قبل الموسم الجديد بـ9 أشهر.

ومن المقرر أن يلاقي المارد الأحمر نظيره الاتحاد المنستيري مساء الأحد المقبل، يوم 9 أكتوبر الجاري، في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.