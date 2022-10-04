عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

النسر موجود ولا هيتشال.. التفاصيل الكاملة لتغيير شعار النادي الأهلي

شعار النادي الأهلي
شعار النادي الأهلي

استعدادا للموسم الجديد، قرر مجلس إدارة  النادي الأهلي، تغيير شعار النادي الحالي، بآخر جديد خلال الفترة المقبلة قبل بداية الموسم.. فما القصة؟

استقر النادي الأهلي بالفعل على التغييرات المرتقبة في شعار النادي الحالي، وفقا لما كشفه برنامج ”جمهور الثالثة” الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق.

وسيتم الإعلان عن تغيير الشعار القديم للفريق الأحمر خلال الساعات القليلة القادمة.

تغيير شعار الأهلي

من المقرر أن تكون التغييرات بسيطة، تتمثل في إضافة كلمة fc بعد اسم النادي، مع الإبقاء على النسر والنجوم وباقي الشكل كما هو، حيث سيكون الإعلان عن هذه التغييرات الطفيفة في الساعات القليلة القادمة.

يتمثل التعديل الثاني في شعار النادي الأهلي في استبدال النجوم العشرة بنجمة واحدة في منتصف الشعار، دون تغيير جوهر العلامة التجارية للنادي، وفقا لما أعلنه سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي.

شعار النادي الأهلي 

وأوضح شلبي، أن عدد البطولات الخاصة بالأهلي تجبر النادي لإجراء تعديلات على النجوم الخاصة بها بسبب زيادتها بشكل كبير، فمثلا الأهلي يرمز إلى 42 بطولة دوري بـ4 نجوم فقط".

العلامة التجارية للأهلي

وأكد شلبي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “ملك وكتابة” المذاع على قناة النادي الرسمية، أن القلعة الحمراء لن تفرط في العلامة التجارية لها، مشيرا إلى أن رعاية الأهلي الجديدة مبشرة وتليق بقيمة الأهلي التسويقية.

وأوضح المدير التنفيذي للنادي الأهلي: “نحن سجلنا 56 علامة تجارية، وهذا لم يحدث في الشرق الأوسط كله، وحريصين دائمًا على تسجيل علامتنا التجارية”.

شعار النادي الأهلي 

ونوه بأن العقد المبرم مع شركة الملابس الجديدة ينص على إرسال التصميمات الخاصة بملابس الفريق والعلامة التجارية قبل الموسم الجديد بـ9 أشهر.

ومن المقرر أن يلاقي المارد الأحمر نظيره الاتحاد المنستيري مساء الأحد المقبل، يوم 9 أكتوبر الجاري، في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا. 

بالأسماء.. الأهلي أنهى ضم 10 صفقات.. وساحر برازيلي في الطريق.. تعرف عليهم

من 2000 لـ100 ألف جنيه.. كيف تكوّن ثروة من بيع الـ50 قرش؟

حق ولاء لازم يرجع.. قصة مقتل صيدلي تزوج "الثانية" تشعل الفيسبوك

عجزوا عن مواجهتها وطلبوا مساعدة.. هذا ما فعلته الأبراص والسحالي المصرية في إسرائيل| شاهد

النادي الأهلي الأهلى شعار الاهلي تغيير شعار الأهلي مجلس إدارة النادي الأهلي ابراهيم فايق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

على الأبواب.. تفاصيل أغلى صفقة في تاريخ الأهلي

اشتري دلوقتي| تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب وعيار21 يفقد 115 جنيها

سودانية أبلغت عنه.. سائق السويس المخمور قاد السيارة وبجانبه أمين شرطة

تفاصيل مرعبة.. عمرو أديب: قطار يوم القيامة بدأ في التحرك بحدود روسيا

بعد تحركه 41 قرشا.. سعر الدولار مقابل الجنيه الآن في البنوك

الخطيب كلمة السر.. أول تعليق من صفقة الأهلي الجديدة بعد انضمامه

طبيب يكشف مفاجأة عن أدوار البرد المنتشرة هذه الأيام

لسه سايب مراته قريب.. طبيب يقتحم بوابات كومباوند في الشيخ زايد

ترشيحاتنا

الدولار يتراجع.. أعلى مستوى لـ الجنيه الإسترليني في أسبوعين

صدقوا ما عاهدوا الله عليه|ياسر وهبة: سنترك القاعة تتفاعل مع أبطال أكتوبر

الإعدام شنقا للمتهم بإنهاء حياة ابنة خاله في البراجيل

إنجاز أسطوري وقاضية لا تغتفر .. أرقام محمود علاء بعد رحيله عن الزمالك

صفات النبي في القرآن وكتب السيرة.. أزهريون يحددون وصفا دقيقا لسيدنا محمد

النسر موجود ولا هيتشال.. التفاصيل الكاملة لتغيير شعار النادي الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

النسر موجود ولا هيتشال.. التفاصيل الكاملة لتغيير شعار النادي الأهلي

طبيب يكشف مفاجأة عن أدوار البرد المنتشرة هذه الأيام

على الأبواب.. تفاصيل أغلى صفقة في تاريخ الأهلي

شاهد.. صلاة نساء غير متزوجات بفساتين الزفاف داخل كنيسة في غانا

فيديو

الراجل بيبقي لطيف أوي في الحرام.. أبرز تصريحات هبة قطب| فيديو جراف

التحريات برأته .. سائق طريق السويس المتهور ينجو من اتهام خطير

حالة المتهم العقلية .. تقرير طبي يكشف مفاجأة في قضية فتاة الزقازيق

مشاكل من 7 سنين وابنه شاهد .. أسرة صيدلي حلوان تكشف تفاصيل جديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مخلوف

وزير الخير والمهمة الصعبة!

المستشار أسـامة الصعيدي

المرأة ورمز العدالة

د نورهان موسى

التغير المناخي والاقتصاد الأخضر في مصر

فادى عماد

روسيا تتوسع.. والغرب يتوعد

إبراهيم الشاذلى

هشام آمنة.. ثورة تنمية تبدأ من هنا

د. إبراهيم تركي

المذهب الإسماعيلي وإرهاصات العولمة

د.هادي التونسي

مجتمعات متعددة الثقافات

إلهام أبو الفتح

عمالة الأطفال في رقبة البرلمان !

اﻟﻤﺰﻳﺪ