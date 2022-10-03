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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ملك ومنة في الجنة.. حوادث العام الدراسي الجديد قطعت القلوب..القصة الكاملة| صور

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

  «٤٨ ساعة فقط مرت على بدء العام الدراسي الجديد اختلفت خلالها مشاعر أولياء الأمور منهم من انهمك في حل الواجبات المنزلية وترتيب الكشاكيل والكراسات لابنائهم ومنهم من قضى ليلته متشحا بالسواد صارخا على أرواح بريئة ذهبت لأول يوم مدرسة ولم تعد "ملك ومنة ذهبا الى الجنة» . 

ملك ضحية انهيار سلم مدرسة المعتمدية

الطفلة "ملك محمد محمد سعيد" طالبة مدرسة المعتمدية الاعدادية بنات بدأت يومها فرحة بحقيبتها الجديدة وزيها المدرسي اصطحبتها والدتها لمدرستها في اول ايامها بالصف الأول الإعدادي وودعتها بعدما احتضنتها ابنتها قائلة:"هاتي بوسة يا ماما" وتركتها وسط صديقاتها وغادرت ولم يمر وقت قليل قبل أن تتلقى اتصالا هاتفيا من ابنتها الكبرى: الحقي يا ماما مدرسة ملك وقعت. 

حكاية ملك ضحية سور سلم مدرسة المعتمدية في أول يوم دراسي

تفاصيل جديدة في انهيار سور سلم مدرسة المعتمدية للبنات ووفاة طالبة وإصابة 16

هرعت الأم إلى المدرسة وهالها مشهد الزحام والصراخ من أولياء الأمور الآخرين الذين تلقوا ذات الخبر فأسرعوا للمدرسة للاطمئنان على بناتهم لكنها لم تجد ملك فأخبرتها احدى السيدات أن ابنتها حملتها أول سيارة إسعاف الى المستشفى لخطورة حالتها اكثر من زميلاتها البالغ عددهن ١٥ طالبة أصبن برفقتها في انهيار سور سلم المدرسة الخرساني الذي كتب على الحائط المواجه له جملة “مرحبا بالزائرين”. 

 

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قلبي اتحرق عليهم.. بعد انهيار سور السلم|شاهد روايات أهالي طالبات مدرسة المعتمدية

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النيابة تستعلم عن حالة الطالبات المصابات في انهيار سور مدرسة المعتمدية بالجيزة

توجهت أسرة ملك الى مستشفى إمبابة العام للاطمئنان عليها ففوجئوا بإيداعها غرفة الرعاية المركزة لما لحق بها من اصابة خطرة في المخ ولم يمر وقت قليل قبل ان يعلن الأطباء مفارقة روح ملك لجسدها واخطرت المستشفى الجهات الامنية والقضائية لاتخاذ الاجراءات اللازمة. 

بحلول الساعة الواحدة صباحا كانت اسرة ملك تسلمت جثمان الطفلة البريئة وتوجهت لمقابر كرداسة لمواراتها الثرى وسط حالة من الحزن انتابت أهالي القرية وصدمة لأسرتها. 

منة سقطت من الطابق الثالث

اليوم الثاني من الدراسة تحول جزء من ساحة مدرسة "سيد الشهداء" بميت عقبة الى بقعة حمراء بعدما سالت عليها دماء الطفلة "منة تامر فراج" التي سقطت من الطابق الثالث عقب خروجها من الفصل وملاحقة مدرس لها فسقط جسدها الصغير من أعلى المبنى. 

 

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا من مسئولي مدرسة بالعجوزة بسقوط تلميذة من علو ووفاتها عقب نقلها إلى المستشفى، انتقلت على الفور قوات الأمن الى المدرسة وتبين ان مدرس الفصل اثناء ملاحقته للتلميذة هربت منه وسقطت من الطابق الثالث ليصاب بعدة إصابات وتم نقلها الى المستشفى الا انها فارقت الحياة متأثرة بإصابتها. 

 

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المدرس جري وراها.. تفاصيل مصرع تلميذة سقطت من الطابق الثالث بمدرسة العجوزة

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لحظات مرعبة.. كيف طمأنت ميكروفونات المسجد أهالي طالبات مدرسة المعتمدية؟

تحفظت قوة من قسم شرطة العجوزة على المدرس لاستجوابه، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق. 

بيان رسمي 

ومن جانبها أصدرت محافظة الجيزة بيانا حول الواقعة تضمن: بتاريخ اليوم 12,30ظهرا أبلغت محافظة الجيزة بسقوط إحدى التلميذات وتدعى منة تامر فراج – 8 سنوات بمدرسة سيد الشهداء بميت عقبة التابعة لإدارة العجوزة التعليمية من الدور الثالث بالمدرسة مما أدى إلى وفاتها عقب وصولها للمستشفى. 

تبين من الفحص المبدئي قيام الطالبة المذكورة مغافلة مدرس الفصل عقب مطالبتها بحضور والدتها لأخذها من المدرسة وتسلقها سور الدور الثالث وسقوطها  .

وعلى ضوء ذلك قرر محافظ الجيزة إيقاف كل من مدير المدرسة ومشرف الدور ومدرس الفصل عن العمل لمدة ثلاث شهور مع إحالة الواقعة للنيابة العامة والإدارية لإتخاذ شئونها .

وإذ تأسف محافظة الجيزة أشد الأسف عن حدوث الواقعة فإنه نتقدم بخالص العزاء لأسرة الطالبة المتوفاة ووجه المحافظ بتقديم كافة أوجه الدعم لأسرتها. 

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