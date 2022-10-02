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رئيس التحرير
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حوادث

لحظات مرعبة.. كيف طمأنت ميكروفونات المسجد أهالي طالبات مدرسة المعتمدية؟

مدرسة المعتمدية
مدرسة المعتمدية

الساعة السادسة صباح اليوم 2 أكتوبر المحدد لانطلاق أول أيام العام الدراسي.. ارتدت طالبات المرحلة الإعدادية بمدينة كرداسة زيهن المدرسي الجديد وكل منهن فرحة بلقاء صديقاتها بعد غياب عدة أشهر.. فرحة الطالبات بعد مرور ساعات قليلة من اليوم الدراسي الأول تحولت إلى حالات صراخ وفزع بعد انهيار جزء من سور سلم مدرسة المعتمدية في وقت "الفسحة" وانتشر الأمر بسرعة كبيرة بين الأهالي ليعيشوا لحظات مرعبة حتى اطمأن كل منهم على ابنته. 

 

لحظات مرعبة 

تحول محيط مدرسة المعتمدية الإعدادية بنات إلى ساحة ضخمة مليئة بأولياء الأمور بعد نشر أحدهم صورة عبر جروب خاص بهم لسور منهار داخل المدرسة ويقبع أسفله عدد من الطالبات فهرع الآباء والأمهات إلى المدرسة خاصة بعدما انتشرت شائعات عبر صفحات فيس بوك بحدوث حالات وفاة ومع انطلاق صافرات سيارات الإسعاف انخلعت القلوب واختلطت صرخات أولياء الأمور بصرخات فزع الطالبات داخل المدرسة وكاد يتحول الأمر إلى كارثة مع إصرار دخول الأهالي إلى المبني حتى يحضر كل منهم ابنته والتأكد من سلامتها. 

 

كردون أمني 

قوات الأمن التي انتقلت فور تلقي البلاغ إلى المدرسة حاولت منع الأهالي من التكدس والتجمع أمام المبنى وفرضت كردونا أمنيا بمحيطه للسماح لسيارات الإسعاف بنقل المصابات وهو ما زاد حالة الرعب لدى الأهالي الذين لا يعرفون من يتم نقلها إلى الإسعاف وهل هي مصابة أم متوفية.

 

طمأنة عبر ميكروفون المسجد 

 

مع انتشار تعليقات مجهولة عبر صفحات الفيس بوك بوقوع حالات وفاة تزايدت حالات الفزع والصراخ من الأهالي فقرر بعض الحكماء من أهل القرية طمأنتهم عبر ميكروفونات المسجد بالقرية والتأكيد على عدم وجود حالات وفاة وأن ما حدث مجرد إصابات طفيفة لعدد قليل من الطالبات وتم نقلهن إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. 

 

بلاغ وتحقيقات 

 

طلبت نيابة الجيزة الاستعلام عن حالة الطالبات في  انهيار سور سلم بمدرسة المعتمدية الإعدادية بنات بكرداسة في الجيزة، حيث تبين أن إصابتهن إصابات سطحية، ويتلقين الآن العلاج اللازم بمستشفى إمبابة.

وانتقلت النيابة لموقع الحادث وتبين من التحريات الأولية أنه بسبب تدافع الطالبات على السلم في أول يوم دراسي، أدى إلى انهيار جزئي لسور السلم، مما أسفر عن إصابتهن. 

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النيابة تستعلم عن حالة الطالبات المصابات في انهيار سور مدرسة المعتمدية بالجيزة

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استدعاء المسئولين .. النيابة تحقق في إصابة 7 طالبات بمدرسة المعتمدية .. شاهد

أسفر  الحادث عن إصابة 7 طالبات وتم نقلهن للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، كما تستمع النيابة لأقوال المسئولين في المدرسة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث. 

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من مسئولي مدرسة المعتمدية الإعدادية بنات في مدينة كرداسة بالجيزة بانهيار سور سلم،و فور إخطار اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وجه بسرعة انتقال قوات الأمن لفحص البلاغ. 

وتبين من الفحص الأولي ان سور سلم انهار جزء منه ما أدى لإصابة عدد من الطالبات إصابات طفيفة وتجري قوات الأمن إجراء التحريات اللازمة لبيان ملابسات الواقعة. 

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في أول يوم دراسة.. شاهد| انهيار سور سلم مدرسة المعتمدية الإعدادية

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التحريات في انهيار سور مدرسة المعتمدية: إصابة 7 طالبات ونقلهن للمستشفى.. صور

وفرضت قوات الأمن كردون أمني حول المدرسة بعد انتشار أنباء انهيار السور بين أولياء الأمور الذين تجمعوا حول المدرسة للاطمئنان على بناتهم.

أول أيام العام الدراسى الاعدادية كرداسة مدرسة المعتمدية سور سلم مدرسة المعتمدية لحظات مرعبة ميكروفون المسجد

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