مصاريف المدارس 2023 لطلاب "الحكومية والتجريبية والخاصة" .. تفاصيل كاملة

مصاريف المدارس مازالت اخبارها تشغل جميع الاسر المصرية مع بدء العام الدراسي الجديد 2022 / 2023 في جميع مدارس مصر

مصاريف المدارس تم تفعيل خدمة سدادها على السيستم الرئيسي بمكاتب البريد ومنافذ الدفع الإلكترونية بـ الرقم القومي للطالب ، علما بأن أكواد سداد مصروفات المدارس 2023 في “فوري” تتمثل في:

كود السداد الكامل: 6666

كود السداد بنظام التقسيط : 66602

يتم دفع أقساط مصاريف المدارس 2023 في حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة المشروعات التعليمية.

وأضافت أنه يتم دفع أقساط مصاريف المدارس 2023 من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها ومكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية بموجب الرقم القومي للطالب.

مصاريف المدارس 2023 من رياض الأطفال حتى 5 ابتدائي

سداد كامل: 205 جنيهات.

قسط أول: 127 جنيها.

قسط ثانٍ: 89 جنيها.

قسط ثالث: 89 جنيها.

في حالة الإعفاء من المصروفات: 27.10 جنيه.



مصاريف المدارس 2023 الصف السادس الابتدائي

سداد كامل: 205 جنيهات.

قسط أول: 91 جنيها.

قسط ثانٍ: 57 جنيها.

قسط ثالث: 57 جنيها.

في حالة الاعفاء من المصروفات: 22.10 جنيه.

مصاريف المدارس 2023 “المرحلة الإعدادية”

سداد كامل: 205 جنيهات

قسط أول: 91 جنيها.

قسط ثانٍ: 57 جنيها.

قسط ثالث: 57 جنيها.

في حالة الإعفاء من المصروفات: 24 جنيها.

مصاريف المدارس 2023 “الصف الأول الثانوي”

سداد كامل: 520 جنيها.

قسط أول: 218 جنيها.

قسط ثانٍ: 151 جنيها.

قسط ثالث: 151 جنيها.

في حالة الإعفاء من المصروفات: 65.90 جنيه.

مصاريف المدارس 2023 الصف الثاني والثالث الثانوي (عام)

سداد كامل: 505 جنيهات.

قسط أول: 202 جنيه.

قسط ثانٍ: 151 جنيها.

قسط ثالث: 151 جنيها.

في حالة الإعفاء من المصروفات: 50.90 جنيه.

مصاريف الصف الأول الثانوي (الفني)

سداد كامل: 220 جنيها.

قسط أول: 108 جنيهات.

قسط ثانٍ: 56 جنيها.

قسط ثالث: 56 جنيها.

في حالة الإعفاء من المصروفات: 50.90 جنيه.

مصاريف المدارس 2023 الصف الثاني والثالث الثانوي الفني

سداد كامل: 205 جنيهات.

قسط أول: 93 جنيها.

قسط ثانٍ: 56 جنيها

قسط ثالث: 56 جنيها

في حالة الإعفاء من المصروفات: 25.90 جنيه.



مصاريف المدارس 2023 لأبناء العاملين بوزارة التربية والتعليم

من رياض الأطفال حتى 5 ابتدائي: 171 جنيها.

6 ابتدائي: 118.55 جنيه.

المرحلة الإعدادية: 119.50.

الصف الأول الثانوي العام: 292.95 جنيه.

الصف الثاني والثالث الثانوي العام: 277.95 جنيه.

الصف الأول الثانوي الفني: 135.45 جنيه.

الصف الثاني والثالث الثانوي الفني: 120.45 جنيه.

مصاريف المدارس التجريبية الرسمية

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تحصيل مصروفات المدارس التجريبية (الرسمية والرسمية المتميزة للغات ) المقررة بموجب القرار الوزاري رقم 285 لسنة 2014 ونشرة المصروفات التي تصدر عن الادارة العامة للتوجيه المالي والاداري بالوزارة على 3 أقساط على النحو التالي :

قسط اول 50% يتم دفعه اول اكتوبر 2022

قسط ثاني 30 % يتم دفعه اول يناير 2023

قسط ثالث 20 % يتم دفعه اول مارس 2023

جاء ذلك في اطار الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2022 / 2023 واستكمالا للجهود التي تنفذها الوزارة في سبيل تقديم خدمة تعليمية متميزة وتماشيا مع سياسة الدولة في التخفيف على كاهل أولياء أمور الطلاب.

وشددت وزارة التربية والتعليم على مديري المديريات والإدارات التعليمية التنبيه على مديري المدارس الرسمية والرسمية المتميزة للغات بالالتزام بهذه التعليمات.

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات لمديريات التربية والتعليم ، بشأن مصروفات المدارس الرسمية و الرسمية المتميزة للعام الدراسي 2022 / 2023

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن هناك رسوما اضافية يتم تحصيلها من طلاب المدارس الرسمية للغات مقابل خدمات اضافية كالتالي :

650 جنيها لـ رياض الاطفال وهذا المبلغ مقسم كالتالي : 500 جنيه خدمات لغات + 100 جنيه نشاط عام + 50 جنيها تطوير تكنولوجي.

700 جنيه لـ الحلقة الابتدائية وهذا المبلغ مقسم كالتالي : 550 خدمات اللغات + 100 نشاط عام + 50جنيها تطوير تكنولوجي.

750 جنيها لـ الحلقة الاعدادية وهذا المبلغ مقسم كالتالي : 600 جنيه خدمات اللغات + 100 نشاط عام + 50 تطوير تكنولوجي.

850 جنيها لـ الحلقة الثانوية وهذا المبلغ مقسم كالتالي : 700 جنيه خدمات اللغات + 100 نشاط عام + 50 تطوير تكنولوجي.



وتزداد رسوم خدمات اللغات في المدارس الرسمية للغات بنسبة 7% سنويا وذلك لجميع الطلاب الجدد الملحقين على المستوى الاول رياض الاطفال KG1 اعتبارا من العاد الدراسي التالي لصدور هذا القرار.

وبناء على ذلك تكون قيمة خدمات اللغات في المدارس الرسمية للغات للعام الدراسي 2022 / 2023 كالتالي :

كي جي 1 : 859.10 جنيه

كي جي 2 : 500 جنيه

من الصف الاول حتى السادس الابتدائي : 550 جنيها.

الصفين الثاني و الثالث الاعدادي : 556.18 جنيه.

المرحلة الثانوية : 606.5 جنيه.

أما بالنسبة للمدارس الرسمية المتميزة للغات فرسومها الاضافية بعد زيادة بند خدمات اللغات بنسبة 5% كالتالي :

مرحلة رياض الاطفال : 1772.95 جنيه.

الصفوف من الاول حتى السادس الابتدائي بزيادة 5% سنويا : 2216.25 جنيه.

الصف الأول الاعدادي : 265.42 جنيه.

الصف الثاني الاعدادي حتى نهاية صفوف المرحلة الثانوية يتم زيادة رسوم خدمات اللغات بنسبة 5 % على بند الخدمات.



مصاريف المدارس الرسمية

مصاريف المدارس الرسمية

مصاريف المدارس الرسمية

مصاريف المدارس الخاصة

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم متابعة إلتزام المدارس الخاصة و المدارس الدولية بـ مصروفات 2023 القانونية ، والكثافات المقررة و تدريس المواد القومية خلال العام الدراسي الجديد 2022 / 2023

وقال وزير التربية والتعليم خلال خطاب رسمي أرسله لمديريات التربية والتعليم : سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال من تثبت مخالفته لتعليمات وزارة التربية والتعليم بشأن المدارس الخاصة والدولية .

كما شدد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، على أن قرار الوزارة المتعلق بعدد أقساط مصروفات المدارس الخاصة ملزم لجميع المدارس الخاصة، مطالبا أي أسرة برصد مخالفة لمدرسة خاصة التقدم بشكوى لإدارة التعليم الخاص بالوزارة وسيتم تشكيل لجنة للمعاينة.

وأوضح الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم ، أن إدارة التعليم الخاص بالوزارة ستشكل لجنة لفحص شكوى أولياء الأمور من المدارس الخاصة التي لا تلتزم بعدد أقساط المصروفات، لافتا إلى أن العقوبة تبدأ من انذار وتصل إلى الاغلاق.

زيادات مصاريف المدارس الخاصة 2023

المدارس التي تبلغ مصروفات التعليم بها أقل من 2000 جنيه : تزيد مصروفاتها بنسبة 25 %

المدارس التي تبلغ مصروفات التعليم بها من 2000 جنيه لأقل من 3000 : تزيد مصروفاتها بنسبة 20%

المدارس التي تبلغ مصروفات التعليم بها من 3000 جنيه لأقل من 5000 جنيه : تزيد مصروفاتها بنسبة 15%

المدارس التي تبلغ مصروفات التعليم بها من 5000 جنيه لأقل من 10000 جنيه : تزيد مصروفاتها بنسبة 10%

المدارس التي تبلغ مصروفات التعليم بها من 10000 جنيه فأكثر : تزيد مصروفاتها بنسبة 7%

تقسيط مصاريف المدارس الخاصة 2023

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، امكانية سداد مصروفات المدارس الخاصة 2023 على 4 أقساط متساوية لجميع المدارس الخاصة بأنواعها (عربي / لغات / دولي ) .

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على انه قد بدء تحصيل القسط الاول من مصروفات المدارس الخاصة 2023 من اول سبتمبر الجاري ، مع التأكيد على عدم تحصيل أية غرامات أو فوائد تأخير على أولياء الأمور.