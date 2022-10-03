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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

أفضل مطربة.. مفاجأة حول مهن سابقة لـ هبة قطب قبل الشهرة|شاهد

الدكتورة هبة قطب
الدكتورة هبة قطب

حالة من الجدل أثيرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب منشور للدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، للرد على منشور منسوب للدكتورة هبة قطب خبيرة العلاقات الجنسية، انتقدت فيه الرجل المصري.

منشور الدكتور جمال شعبان كشف فيه عن مهنة الدكتورة هبة قطب الأساسية قبل أن تتخصص في العلاقات الزوجية.

هل أساءت هبة قطب للرجل المصري ؟

منشور الدكتورة هبة قطب بحسب ما جاء فيه ذكر أنها قالت: “الراجل المصري ميبقاش لطيف ودمه خفيف إلا في الغلط”.

واضافت هبة قطب في حديثها مع الإعلامي عمرو أديب أن الزوج المصري لديه قناعة أنه إذا كان حنونا على زوجته، فأنها ستتغير عليه، لافتة إلى أن كل يعد به الزوج المصري زوجته قبل الزواج يتغير ويختلف.

الدكتورة هبة قطب

وتابعت: “الزوج المصري بيقول الكلام الحلو في حالتين إما في فترة التعارف أو تكون بتموت، لما الزوج يقول لمراته يا حجة أو يا بركة بتضايق جدا”.

ومع نشر مقتطفات وجُمل من حديث هبة قطب، تعرضت خبيرة العلاقات الجنسية لهجوم عبر وسائل التواصل الاجتماعي من جانب الرجال، معتبرين أن تصريحاتها مسيئة لهم.

كيف رد الدكتور جمال شعبان ؟

الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق تولى الرد على الدكتورة هبة قطب من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، واتهمها بنشر السموم.

دكتور جمال شعبان

وكتب جمال شعبان موجهًا رسالة حادة للدكتور هبة قطب:  "لا يجوز التعميم يا بروف ، وياريت تخليك في تخصصك اللي هو الطب الشرعي وعلاج السموم مش نشر السموم” . 

تخصص الدكتورة هبة قطب 

وبحسب ما هو معروف عن الدكتورة هبة قطب، فهي أـستاذ الطب الشرعي بجامعة القاهرة، وحاصلة على الدكتوراة من فلوريدا عن رسالتها التي خصصتها عن موضوع ما ورد في الإسلام عن العلوم الجنسية.

لكن هبة قطب عُرفت لدى الجميع واشتهرت بعملها في الإعلام كخبيرة علاقات جنسية، وقدمت العديد من البرامج في الفضائيات حول هذا المحتوى.

هبة قطب أفضل مطربة 

وما يخفى عن الكثيرين أن هبة قطب بدأت حياتها منجذبة للموسيقى والغناء، حيث قالت في مقابلة سابقة أنها تعلمت الغناء وحصلت فيها على جوائز.

وقالت هبة قطب أنها تعلمت الغناء على أيدي أعظم الفنانين، وعلى رأسهم الفنان الراحل أحمد الحفناوي، مؤكدة أنها كانت تذهب إلى معهد الموسيقى العربية، وحصلت على جائزة أفضل مطربة عام 1990. 

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