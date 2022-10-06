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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

3 حاجات.. ماذا قالت صابرين عن 54 سنة مرت من عمرها

صدى البلد

مسيرتها الفنية مبكرة، قدمت 5 أفلام في عمر الخمس سنوات، إلا أن مسيرة صابرين لم تخلُ من إثارة الجدل، دائمًا ما كانت مثيرة للجدل ارتبطت بالفنان محمد فؤاد بعد قصة حب قوية، ثم انفصلا بدون ابداء اسباب، وتزوجت مرتين من رجال أعمال خارج الوسط الفني، اعتزلت الفن ثم عادت إليه بالحجاب ومن ثم بالباروكة تدريجيًا، حتى تخلت عنه موخرًا، وهو ما فتح أبواب الانتقاد، التي تجاهلتها صابرين كالعادة.

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خطوبة صابرين ومحمد فؤاد

في عام 1990 انتشرت صور صابرين مع المطرب محمد فؤاد بالصحف وعلى أغلفة المجلات، وارتبطت صابرين بالمطرب محمد فؤاد في وقت طرحه لألبومه الغنائي «اسألي» لتكون صابرين هى بطلة الكليب.

وفي أكتوبر من نفس العام، أعلن الثنائي عن خطبتهما، بعد أن نشأت علاقة حب بينهما، ولم تستمر علاقتهما طويلًا، وتم فسخ الخطوبة ورفض الثنائي حينها الحديث عن أي تفاصيل تخص أسباب الانفصال، ولكن في أحد اللقاءات مع الفنانة صابرين بعد انفصالهما بعدة سنوات قالت: «اسمعوا أغاني محمد فؤاد اللي غناها في حقي بعد الانفصال وأنتو تعرفوا إيه السبب».

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رجال في حياة صابرين

بعد انفصالها عن فؤاد، تزوجت صابرين من زوجها الأول رجل الأعمال ياسر عبد اللطيف، ورزقت منه بابنها "نور"، لكنها انفصلت عنه بعد أن قررت الاعتزال وارتداء الحجاب.

تزوجت صابرين مرة أخري لتكون زوجة ثانية لرجل الأعمال طارق صادق جلال، الذي رزقت منه بثلاثة أولاد «يوسف وعمر وعلي».

وعن زوجها تقول صابرين إنها زوجة ثانية وأنها لم تكن تقبل بهذا الأمر لو كانت الزوجة الأولى مصرية، أو أنها اعترضت على زواجه من أخرى، مؤكدة أنها كانت على علم بزواجهما وتم برضاها، وأضافت أنها سنغافورية أمريكية وتعيش في الولايات المتحدة الأمريكية.

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ام كلثوم سبب اعتزالها

بعد اعتزال دام عدة سنوات بعد أن قدمت مسلسل «أم كلثوم» الذي يروي قصة حياة كوكب الشرق،  في عام 1999 أعلنت صابرين اعتزالها الفن، وارتداء الحجاب، وقدمت صابرين بعض البرامج الدينية والاجتماعية، منها برنامج «الصابرين» الذي عرض على قناة أبو ظبي.

وبعد فترة عادت صابرين إلى الساحة الفنية مرة أخرى وقدمت أعمالاً فنية وهي محجبة، لكنها أثارت الجدل عندما ظهرت بدون حجاب وارتدت الباروكة، وذلك في مسلسل «شيخ العرب همام» مع الفنان القدير يحيى الفخراني، ومسلسل «الشك» مع مي عز الدين، كذلك مسلسل «دكتور أمراض نسا» مع مصطفي شعبان، وبدأ الجمهور يتساءل إن كانت قد قررت خلع الحجاب أم لا، نظرًا لأنها ظهرت في بعض المشاهد وهي ترتدي الحجاب بطريقة «التربون».

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الحجاب لم يكن عائقا في مسيرتي

ردت الفنانة صابرين على الشائعات وما أثير من أخبار حول خلعها للحجاب بشكل نهائي، بعد تكرار ارتدائها للشعر المستعار في عدة أعمال فنية، موكدة أنها لجأت «للباروكة» بعد أن حلل لها مفتي شرعي الظهور بالشعر المستعار بحجة أنه ليس شعرها الحقيقي.

وأشارت مسبقاً الى أن الحجاب لم يقف عائقاً أبدًا في طريقها الفني، وفي نفس الوقت هي لا تفكر بخلعه أبداً، إلا أنها وبعد فترة قصيرة تخلت صابرين عن الحجاب بشكلة الصحيح، وعن «التربون» والباروكة، لتنشر أول صورة لها بدون حجاب على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام» عام 2019 بدون حجاب بعد أعوام كثيرة أثارت بها الجدل بين متابعيها. 

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معملتش حاجة غير الشغل والخلفة

كشفت الفنانة صابرين عن أهم الأشياء التي فعلتها في حياتها، وذلك بمناسبة عيد ميلادها، حيث أكدت أن أهم الأشياء التي قدمتها في حياتها هو الشغل و«خلفة وتربية العيال».

وتابعت صابرين: "عملت 4 أو 5 أفلام وأنا عندي 5 سنين، وأنا أتولدت على السينما على طول، وحياتي لو جيت بصتلها ما بين شغل وخلفة عيال.. وده اللي عملته في حياتي فقط".

3 حاجات ماذا قالت صابرين عن 54 سنة عمرها اثارت الجدل الحجاب خطوبة صابرين ومحمد فؤاد

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