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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صابرين تعتذر عن مهمة في سهل حشيش

صابرين
صابرين

اعتذرت الفنانة صابرين عن المشاركة في بطولة فيلم مهمة في سهل حشيش والذي يتم تصويره حاليا ، وتدور أحداثه في إطار كوميدي. 

ومن المقرر أن تشارك الفنانة صابرين في بطولة فيلم مرزوق وايتو والذي يقوم ببطولته الفنان محمد رمضان وميرنا نور الدين ومن تأليف عمرو محمود ياسين . 

فيلم مهمة في سهل حشيش، من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم، ويضم عددا من النجوم منهم ليلي علوي وبيومي فؤاد، حمدي الميرغني، مصطفى غريب، فرح الزاهد، وآخرين.

ومن ناحية أخري يعرض للفنانة صابرين حاليا مسلسل أعمل ايه ويشاركها في البطولة خالد الصاوي وندي بسيوني ومحمد مهران ونور إيهاب ومن تأليف محمد الحناوي . 

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"صابرين" ناعية هشام سليم: عزاؤنا انك ارتحت من الألم وصراعك مع المرض

وكانت قد نعت الفنانة صابرين، الفنان هشام سليمالذي رحل عن عالمنا أمس الخميس، بعد صراع طويل مع مرض السرطان تاركا خلفه مسيرة فنية زاخرة وراقية، امتدت لنحو 50 عاما.

وكتبت صابرين في تويتة لها عبر حسابها الشخصي “تويتر”: “الله يرحمك يابرنس يا أبن الأصول وعزائنا الوحيد انك ارتحت من الألم وصراعك مع المرض اللعين ربنا يجعله في ميزان حسناتك إنا لله وإنا اليه راجعون خالص العزاء لأنفسنا ولأسرتك الصغيره والكبيره وكل محبينك #هشام_سليم وداعا”.

 

 

صابرين خالد الصاوي محمد رمضان بيومي فؤاد الفنان هشام سليم هشام سليم سهل حشيش الفنانة صابرين الفنان محمد رمضان

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