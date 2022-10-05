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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"اشتغلت ليالي الحلمية وكنت حامل".. صابرين: حياتي ما بين العمل وخلفة عيال..فيديو

صابرين
صابرين

أكدت الفنانة صابرين، أنها بدأت مشوارها الفني والدرامي منذ أن كانت صغيرة في السن، مضيفة:" كنت في تانية  إعدادي في ليلة القبض على فاطمة ".

 

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وقالت صابرين في مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، :"   عملت 4 أفلام لما كان عندي 5 سنوات ".

 

 وتابعت صابرين:" حياتي ما بين شغل وخلفة عيال، والحمد لله على نعمته عليا، واتمنى أعمل أعمال فنية تنال استحسان الشعب المصري".

 

 واكملت صابرين :" دور الممثل هو إسعاد الجمهور في مصر والوطن العربي ".

 

 ولفتت صابرين :" اشتغلت في أعمال فنية لفت الوطن العربي بأكمله وأبرزها  تجسيد شخصية أم كلثوم "، مضيفة :"  اشتغلت ليالي الحلمية الجزء الخامس وكنت حامل في التاسع وبعد الولادة كملت تصوير ".

صابرين عمرو خليل اخبار الفن ليالي الحلمية اخبار التوك شو

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