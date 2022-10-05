"اشتغلت ليالي الحلمية وكنت حامل".. صابرين: حياتي ما بين العمل وخلفة عيال..فيديو

أكدت الفنانة صابرين، أنها بدأت مشوارها الفني والدرامي منذ أن كانت صغيرة في السن، مضيفة:" كنت في تانية إعدادي في ليلة القبض على فاطمة ".

وقالت صابرين في مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" عملت 4 أفلام لما كان عندي 5 سنوات ".

وتابعت صابرين:" حياتي ما بين شغل وخلفة عيال، والحمد لله على نعمته عليا، واتمنى أعمل أعمال فنية تنال استحسان الشعب المصري".

واكملت صابرين :" دور الممثل هو إسعاد الجمهور في مصر والوطن العربي ".

ولفتت صابرين :" اشتغلت في أعمال فنية لفت الوطن العربي بأكمله وأبرزها تجسيد شخصية أم كلثوم "، مضيفة :" اشتغلت ليالي الحلمية الجزء الخامس وكنت حامل في التاسع وبعد الولادة كملت تصوير ".