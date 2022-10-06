الإعلان خلال ساعات .. تفاصيل آخر صفقتين لنادي الزمالك في الميركاتو الصيفي

أعلن نادي الزمالك رسميًا، عن حسم صفقة المهاجم البنيني سامسون أكينولا، ليكون بذلك قد أنهى صفقاته من اللاعبين الأجانب، لكنه لم ينه بعد صفقاته بالميركاتو الصيفي الحالي.

ويواصل مسؤولو نادي الزمالك الاستعداد بقوة للموسم الكروي الجديد من خلال إبرام المزيد من الصفقات الجديدة المؤثرة لتحقيق طموحات جماهير الأبيض في الموسم الجديد 2022 / 2023.

يذكر أن الزمالك قد نجح في الفوز ببطولة الدوري المصري الموسم الماضي، للمرة الثانية على التوالي، كما نجح في تحقيق بطولة كأس مصر.

ويسعى الزمالك إلى حسم صفقتين جديدتين خلال الساعات المقبلة ليكون قد اختتم صفقاته للموسم الجديد، وفقا لما أعلنه الإعلامي أحمد شوبير في تصريحات إذاعية.

عمرو السيسي

صفقة عمرو السيسي

أولى الصفقات التي سيحسمها الزمالك هي صفقة اللاعب عمرو السيسي لاعب وسط فريق طلائع الجيش، حيث أنهى الزمالك التوقيع مع اللاعب وناديه، ويتم حاليا وضع الرتوش النهائية على الصفقة فقط، للإعلان عنها رسميا خلال الساعات القليلة المقبلة.

وسبق وأعلن الزمالك، تعاقده مع عمرو السيسي، لاعب خط الوسط، قادمًا من صفوف نادي طلائع الجيش، وذلك لمدة ثلاث سنوات مقبلة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

جاء ذلك بعد مفاوضات مكثفة -خلال الفترة الماضية- بين ناديي الزمالك وطلائع الجيش من أجل حسم الصفقة في ظل رغبة اللاعب بارتداء قميص القلعة البيضاء.

المهاجم يوسف حسن

التعاقد مع المهاجم الجديد يوسف حسن

أما الصفقة الثانية فهي خاصة بالمهاجم الشاب يوسف حسن لاعب فريق وادي دجلة ومنتخب مصر للشباب، والذي أنهى الزمالك الاتفاق معه من أجل الانضمام لصفوف القلعة البيضاء.

ويتفاوض نادي الزمالك مع مسؤولي وادي دجلة في الوقت الحالي على المقابل المادي، من أجل ضم يوسف حسن خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث يريد دجلة 6 مليون جنيه من أجل بيع اللاعب، وفقا لتقارير إعلامية

وينتظر نادي الزمالك، حسم الأمور المادية مع نادي وادي دجلة من أجل الإعلان الرسمي عن الصفقة، خلال الساعات القليلة المقبلة.

مباراة الزمالك القادمة

يواصل نادي الزمالك، حاليا، تدريباته استعدادا لمواجهة فلامبو البوروندي المقبلة في دوري أبطال أفريقيا، حيث من المقرر أن تقام مباراة الذهاب، يوم الأحد المقبل الموافق 9 أكتوبر.

من جهة أخرى، حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، يوم الجمعة الموافق 14 أكتوبر الجاري موعدا لمباراة الإياب أمام فلامبو البوروندي في دور 32 لدوري أبطال أفريقيا.