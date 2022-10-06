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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

وصلة رقص انتهت بقرار فصل.. ماذا حدث في مدرسة ثانوية بالدقهلية؟

صدى البلد

أثار مقطع فيديو لمجموعة من الطلاب يرقصون داخل فصل في مدرسة ثانوية بمحافظة الدقهلية، على أغاني "مهرجانات" تم تشغيلها على السبورة الإلكترونية، جدلا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

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مهرجانات على السبورة الإلكترونية

انتشر مقطع فيديو مدته 21 ثانية على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه 4 طلاب أثناء رقصهم داخل الفصل، وتشغيل اغاني مهرجانات على السبورة الإلكترونية.

وتبين أن الواقعة كانت في مدرسة علي مبارك الثانوية بنين، التابعة لإدارة دكرنس التعليمية، بالدقهلية، وأن الطلاب شغلوا الأغاني بين استراحة الحصص وسط اليوم الدراسي، عن طريق توصيل الشاشة "ببلوتوث هاتف محمول".

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غضب على السوشيال ميديا

أثار الفيديو غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب أحد مستخدمي "فيس بوك": "لابد من معاقبة الطلاب والمسؤولين بهذه المدرسة، لأنه ده مكان علم إزاي يحصل فيه كده".

وكتب آخر: "إزاي المدرسين يسمحوا بهذه المهزلة؟.. لابد من معاقبة الجميع، من أول الطلاب حتى مدير المدرسة".

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إنهاء تكليف المدير وفصل 4 طلاب

قرر ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، بناء على النظر في الأمر، إنهاء تكليف مدير المدرسة بدكرنس، وفصل 4 طلاب لمدة 15 يوما، نتيجة لما وصفه بالتصرفات غير الأخلاقية التي بدرت منهم داخل المدرسة.

وتصادف مرور لجنة تفتيش من إدارة دكرنس التعليمية،  فرصدت الواقعة لترفعها إلى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

وقال شعبان، في تصريحات صحفية: "إن الطلاب قبل دقيقتين من دخول أحد المعلمين الحصة، شغلوا الأغاني عن طريق توصيل بلوتوث هاتف محمول إلى الشاشة الإلكترونية، وتصادف وجود لجنة متابعة من المديرية وإدارة دكرنس لوجود ملاحظات على مدير المدرسة، عندها ضبطت الطلاب.

وأضاف وكيل تعليم الدقهلية، أن لجنة المتابعة ضبطت 4 طلاب وحضر إلى المدرسة اثنان من أولياء الأمور وقررت فصلهم 3 أيام لسوء استعمال الأجهزة الإلكترونية في المدرسة وتقديم مذكرة بالواقعة.

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تقصير المدير في أداء عمله

وأكد شعبان، أن كل مدير مدرسة لديه كاميرات مراقبة في جميع الفصول، موصلة على شاشة بمكتبه، كما أن لديه طواقم إشراف وعليه متابعة جميع الفصول بدقة، حتى لا تحدث مثل هذه الأمور، وتقصيره في القيام بذلك يستوجب عقابه.

وشدد على أنه فور علمه بالواقعة قرر تطبيق لائحة الانضباط المدرسي وفصل الطلاب الأربعة لمدة 15 يوما، وإنهاء تكليف مدير المدرسة.

 

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