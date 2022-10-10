ليفربول يواصل السقوط إلى الهاوية.. مستقبل صلاح في خطر مع الريدز

واصل نادي ليفربول الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه كابتن منتخب مصر محمد صلاح، نتائجه المخيبة للآمال، بعدما تعرض لهزيمة جديدة بالدوري الإنجليزي الممتاز، على يد متصدر الدوري أرسنال، في قمة مثيرة مساء الأحد.



وشكل مستوى ليفربول هذا الموسم لغزا محيرا لعشاقه، خاصة أن مستواه أقل من الضعيف، رغم كتيبة النجوم التي يضمها الفريق، وعلى رأسها محمد صلاح وفيرمينو.

أرسنال يقتص لهزائمه السابقة

في مباراة هي الأسوأ في تاريخ الريدز، حقق نادي أرسنال انتصارا بنتيجة 3-2، على ضيفه ليفربول، ليحافظ على صدارته للبريميرليج، بفارق نقطة عن مانشستر سيتي.

وسجل لأرسنال البرازيلي جابرييل مارتينيلي، وهدفين للإنجليزي باكايو ساكا، بينما سجل لليفربول الأوروجواياني داروين نونيز والبرازيلي روبرتو فيرمينو.

وبهذه الهزيمة، تراجع الريدز للمركز العاشر في ترتيب الدوري، في واحدة من أسوأ بداياته بالبريميرليج، عبر التاريخ، لتضع الهزيمة ليفربول في مهب الريح.

فريق عادي جدا

وضعت نتائج ليفربول الفريق في مأزق كبير، بعد أن أصبح الفريق مطمعا لفرق الدوري الإنجليزي للحصول منه على النقاط الثلاث.

ويظهر ليفربول في مبارياته بدون أنياب، في ظل غياب محمد صلاح عن التسجيل أو مجرد إظهار مهاراته المعروفة، إضافة إلى غياب التجانس عن خلطة يورجن كلوب التي كانت سلاح الريدز في المواسم الماضية.

هل تأثر صلاح بغياب ساديو ماني؟

واصل النجم المصري محمد صلاح، عروضه المحبطة، ولم يقدم أي شيء يذكر، خلال الموسم الحالي، وأصبح استبداله مستمرا من قبل المدرب الألماني يورجن كلوب، بسبب مستواه المتدني.

ودفع مستوى صلاح جماهير ليفربول إلى التساؤل عن سر انخفاض مستوى صلاح؟ وهل تأثر بغياب السنغالي ساديو ماني، برحيله إلى بايرن ميونخ الذي يواصل تألقه برفقته.

وساهم ماني في نجاحات ليفربول خلال المواسم الست الماضية، بتسجيله 120 هدفا منذ انضمامه إلى النادي في يونيو 2016، وتقديمه أروع العروض مع المصري محمد صلاح، وهو ما دفع بايرن ميونيخ في الحصول عليه، ليربك خطط المدرب الالماني كلوب.

ماذا قدم محمد صلاح خلال الموسم

وتعتبر هذه الانطلاقة هي الأسوأ على الإطلاق خلال كل مواسم محمد صلاح في الدوري الإنجليزي، حيث أن النجم المصري سجل 4 أهداف فقط في الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال، بواقع هدفين في مباراتي فولهام، ومانشستر يونايتد بالدوري، وهدفين في دوري الأبطال أمام أياكس أمستردام ورينجرز، وصنع 4 تمريرات حاسمة في الدوري فقط.

وتعتبر هذه الأرقام سيئة لـ محمد صلاح مقارنة بنسخ الأعوام الماضية، التي حقق محمد صلاح فيها تفوقًا كبيرًا في التسجيل وصناعة الأهداف وفاز بجائزة هداف الدوري 3 مرات، وأفضل صانع ألعاب مرة.

خسائر محمد صلاح من تعثر ليفربول

وإذا استمرت النتائج السلبية لـ فريق ليفربول بهذه الكيفية، فإن العديد من الألقاب المحببة إلى النجم المصري محمد صلاح ستغيب هذا الموسم، وأبرزها المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي.

كما أن محمد صلاح لن يستطيع اللعب في بطولة دوري أبطال أوروبا مع استمرار النتائج على نفس الوتيرة، حيث يصعد للمشاركة في البطولة أصحاب المراكز الأربعة الأولى.

الجوائز الفردية تكاد تكون صعبة على محمد صلاح خلال الموسم الحالي، مع وصول هداف الدوري الإنجليزي إيرلينج هالاند للهدف رقم 15، بينما احتل هاري كين المركز الثاني برصيد 8 أهداف.

حلم صلاح للفوز بجائزة الكرة الذهبية قد يتأجل لعام آخر مع نتائج ليفربول السلبية، فضلا عن عدم المشاركة في كأس العالم، وهو الأمر الذي قد يبعده أيضًا عن الفوز بجائزة فضل لاعب في إفريقيا.



وبسبب كل ذلك، شجع محبو محمد صلاح نجمهم على الرحيل عن فريق ليفربول لاستكمال مجده مع فريق آخر، حيث قال أحدهم ساخرًا: "لا لهبوط ليفربول.. إخلع ياصلاح".

ليفربول يحدد سعر فخر العرب

وكشفت العديد من التقارير الصحفية، عن سعى 3 أندية من أجل الحصول على خدمات محمد صلاح، خلال المرحلة المقبلة، منها ريال مدريد الإسباني، وباريس سان جيرمان الفرنسي، ويوفنتوس الإيطالي، الذي يعاني من سوء النتائج مؤخرا.

وقالت صحيفة «ذا صن» البريطانية، إن إدارة فريق ليفربول مستعدة لقبول مبلغ 75 مليون استرليني، لبيع محمد صلاح، لتفادي مزيد من الخسائر في ظل مستوى الفريق الذي لا يبشر بالخير.

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