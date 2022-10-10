عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

ليفربول يواصل السقوط إلى الهاوية.. مستقبل صلاح في خطر مع الريدز

صدى البلد

واصل نادي ليفربول الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه كابتن منتخب مصر محمد صلاح، نتائجه المخيبة للآمال، بعدما تعرض لهزيمة جديدة بالدوري الإنجليزي الممتاز، على يد متصدر الدوري أرسنال، في قمة مثيرة مساء الأحد.


وشكل مستوى ليفربول هذا الموسم لغزا محيرا لعشاقه، خاصة أن مستواه أقل من الضعيف، رغم كتيبة النجوم التي يضمها الفريق، وعلى رأسها محمد صلاح وفيرمينو.

txt

ماتت بسملة وتبقى اسمها على قاعة بمدرستها.. القصة الكاملة لمأساة تلميذة الدقهلية

txt

بعد القبض عليه| جمهور السوشيال ميديا يهاجم ياسمين عز لدفاعها عن زوج عروس الإسماعيلية

أرسنال يقتص لهزائمه السابقة

في مباراة هي الأسوأ في تاريخ الريدز، حقق نادي أرسنال انتصارا بنتيجة 3-2، على ضيفه ليفربول، ليحافظ على صدارته للبريميرليج، بفارق نقطة عن مانشستر سيتي.

وسجل لأرسنال البرازيلي جابرييل مارتينيلي، وهدفين للإنجليزي باكايو ساكا، بينما سجل لليفربول الأوروجواياني داروين نونيز والبرازيلي روبرتو فيرمينو.

وبهذه الهزيمة، تراجع الريدز للمركز العاشر في ترتيب الدوري، في واحدة من أسوأ بداياته بالبريميرليج، عبر التاريخ، لتضع الهزيمة ليفربول في مهب الريح.

txt

كيف أصبح شكل بطل كليب محمد فؤاد ووظيفته الحالية؟

txt

400 جنيه أنهت حياتها.. مقتل طفلة بقنا على يد جارتها بعد تهديدها بكشف سرها

فريق عادي جدا

وضعت نتائج ليفربول الفريق في مأزق كبير، بعد أن أصبح الفريق مطمعا لفرق الدوري الإنجليزي للحصول منه على النقاط الثلاث.

ويظهر ليفربول في مبارياته بدون أنياب، في ظل غياب محمد صلاح عن التسجيل أو مجرد إظهار مهاراته المعروفة، إضافة إلى غياب التجانس عن خلطة يورجن كلوب التي كانت سلاح الريدز في المواسم الماضية.

txt

على الأبواب.. تفاصيل أغلى صفقة في تاريخ الأهلي

txt

أسوأ أيام حياتي.. ما حقيقة تصريحات موسيماني ضد الأهلي ؟

هل تأثر صلاح بغياب ساديو ماني؟

واصل النجم المصري محمد صلاح، عروضه المحبطة، ولم يقدم أي شيء يذكر، خلال الموسم الحالي، وأصبح استبداله مستمرا من قبل المدرب الألماني يورجن كلوب، بسبب مستواه المتدني. 

ودفع مستوى صلاح جماهير ليفربول إلى التساؤل عن سر انخفاض مستوى صلاح؟ وهل تأثر بغياب السنغالي ساديو ماني، برحيله إلى بايرن ميونخ الذي يواصل تألقه برفقته.

وساهم ماني في نجاحات ليفربول خلال المواسم الست الماضية، بتسجيله 120 هدفا منذ انضمامه إلى النادي في يونيو 2016، وتقديمه أروع العروض مع المصري محمد صلاح، وهو ما دفع بايرن ميونيخ في الحصول عليه، ليربك خطط المدرب الالماني كلوب.

txt

وصلة رقص انتهت بالفصل.. ماذا حدث في مدرسة ثانوية بالدقهلية؟

txt

الخط الثالث للمترو بدأ.. المحطات ومواعيد التشغيل وأسعار التذاكر

ماذا قدم محمد صلاح خلال الموسم 

وتعتبر هذه الانطلاقة هي الأسوأ على الإطلاق خلال كل مواسم محمد صلاح في الدوري الإنجليزي، حيث أن النجم المصري سجل 4 أهداف فقط في الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال، بواقع هدفين في مباراتي فولهام، ومانشستر يونايتد بالدوري، وهدفين في دوري الأبطال أمام أياكس أمستردام ورينجرز، وصنع 4  تمريرات حاسمة في الدوري فقط.

وتعتبر هذه الأرقام سيئة لـ محمد صلاح مقارنة بنسخ الأعوام الماضية، التي حقق محمد صلاح فيها تفوقًا كبيرًا في التسجيل وصناعة الأهداف وفاز بجائزة هداف الدوري 3 مرات، وأفضل صانع ألعاب مرة. 

txt

3 حاجات عملتهم في حياتي.. ماذا قالت صابرين عن 54 سنة مرت من عمرها

txt

على أنغام رضا جه يا أم رضا.. كيف استقبلت أسرة ابنتها المفقودة منذ 45 عامًا

خسائر محمد صلاح من تعثر ليفربول 

وإذا استمرت النتائج السلبية لـ فريق ليفربول بهذه الكيفية، فإن العديد من الألقاب المحببة إلى النجم المصري محمد صلاح ستغيب هذا الموسم، وأبرزها المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي.

كما أن محمد صلاح لن يستطيع اللعب في بطولة دوري أبطال أوروبا مع استمرار النتائج على نفس الوتيرة، حيث يصعد للمشاركة في البطولة أصحاب المراكز الأربعة الأولى.

الجوائز الفردية تكاد تكون صعبة على محمد صلاح خلال الموسم الحالي، مع وصول هداف الدوري الإنجليزي إيرلينج هالاند للهدف رقم 15، بينما احتل هاري كين المركز الثاني برصيد 8 أهداف.

حلم صلاح للفوز بجائزة الكرة الذهبية قد يتأجل لعام آخر مع نتائج ليفربول السلبية، فضلا عن عدم المشاركة في كأس العالم، وهو الأمر الذي قد يبعده أيضًا عن الفوز بجائزة فضل لاعب في إفريقيا.


وبسبب كل ذلك، شجع محبو محمد صلاح نجمهم على الرحيل عن فريق ليفربول لاستكمال مجده مع فريق آخر، حيث قال أحدهم ساخرًا: "لا لهبوط ليفربول.. إخلع ياصلاح".

txt

شهب التنين تجتاح سماء مصر والوطن العربي.. و12 ظاهرة فلكية في أكتوبر

txt

رافض التعليم وحالته سيئة.. مديرة مدرسة تتنمر على طفل من ذوي الهمم وترفض دخوله الفصل

ليفربول يحدد سعر فخر العرب

وكشفت العديد من التقارير الصحفية، عن سعى 3 أندية من أجل الحصول على خدمات محمد صلاح، خلال المرحلة المقبلة، منها ريال مدريد الإسباني، وباريس سان جيرمان الفرنسي، ويوفنتوس الإيطالي، الذي يعاني من سوء النتائج مؤخرا.

وقالت صحيفة «ذا صن» البريطانية، إن إدارة فريق ليفربول مستعدة لقبول مبلغ 75 مليون استرليني، لبيع محمد صلاح، لتفادي مزيد من الخسائر في ظل مستوى الفريق الذي لا يبشر بالخير.

لا يفوتك

txt

مع الأيام الأولى لبدء الدراسة.. 6 حوادث ترعب المصريين خلال 72 ساعة

txt

مشهد مؤلم ..منة تلحق بـ ملك في الجنة بالسقوط من الدور الثالث بالمدرسة

txt

هل انتهت أسطورة نمبر 1؟.. سوريا وقطر ترفضانه والإسكندرية تلغي حفلاته| القصة الكاملة

txt

المصائب لا تأتي فرادى.. تفاصيل مصرع معلمة وإصابة 14 بينهن 3 شقيقات

txt

عنده دلع ودلال ماشوفتوش من حد.. لماذا اعتذرت لينا شاماميان عن تصريحاتها حول الرجل المصري؟

txt

زوج بالمجهود فقط.. هاجر للقاضي: جوزي بيطلب فلوس عشان يديني حقي الشرعي

txt

لم يتعاطف أحد.. رسائل قاسية لـ عروس الإسماعيلية بعد ضربها من زوجها

txt

توفى عقب صلاة الجمعة.. تفاصيل الاعتداء اللفظي على إمام مسجد بالمنوفية

txt

ساعات الرعب والتهديد| القصة الكاملة لسفاح دمياط من البلطجة إلى الكلابشات

txt

أفضل مطربة.. مفاجأة حول مهن سابقة لـ هبة قطب قبل الشهرة|شاهد

txt

يدرب بنات ويرفض الاختلاط في الجيم.. حكاية مدرب كمال أجسام يشعل السوشيال مبديا

txt

أبو مكة في خطر.. خسائر "بالجملة" تنتظر محمد صلاح بسبب نتائج ليفربول

txt

ملك ومنة في الجنة.. حوادث العام الدراسي الجديد قطعت القلوب..القصة الكاملة| صور

txt

عجز الأطباء عن تشخيصه ويصيب 3% فقط.. ما طبيعة مرض فرح الهادي؟

txt

وفاة 4 طلاب بكلية الطب.. حكاية ليلة حزينة وصراخ وعويل لأهالي الشرقية

ليفربول يواصل السقوط ليفربول صلاح الريدز محمد صلاح كابتن منتخب مصر أرسنال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسبوع حزين على الذهب.. الأصفر يتراجع بقوة وهذا سعر عيار 21 الآن

نهاية مأساوية لطالب الإسكندرية.. حرض زوجة صديقه على الطلاق ليتزوجها عرفيا| القصة الكاملة

مفاجأة بشأن انتقال صلاح محسن للزمالك.. فيديو

تعليق قوي من شوبير بشأن فوز الأهلي على الاتحاد المنستيري وأداء سافيو

داخل الفصل .. وفاة طالبة في ثانية إعدادي بالشرقية بعد حالة إغماء

صفعها على وجهها.. وصلة ضرب من شاب لفتاة أمام المدرسة تثير الجدل

أخبار السوشيال|مهيب عبدالهادى: الزمالك يضرب أول مسمار في نعش فيريرا.. فرج عامر يكشف عن تهديد خطير لـ بوتين بشأن كأس العالم

ضربها بـ النار| قصة عاطل بالبحيرة تخلص من أمه إرضاءً لزوجته فكانت هذه نهايته

ترشيحاتنا

مدفيديف: نظام أوكرانيا يشكل تهديدا على روسيا ويجب تفكيكه

40 ألف صندوق مساعدات غذائية.. مؤسسة حياة كريمة تطلق مبادرة وصل الخير3

بـ 300 جنيه فقط .. شروط وخطوات إنشاء «مزرعة مواشي»

ليفربول يواصل السقوط إلى الهاوية.. مستقبل صلاح في خطر مع الريدز

ضربات في كل مكان.. هل كشر القائد الجديد للقوات الروسية بأوكرانيا عن أنيابه؟

رفع فائدة الدولار وتحديد سقف للسحب.. بنكا الأهلي ومصر يحميان سوق العملات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زي المحلات .. تعرف على طريقة عمل الكريب

شاهد.. مقتنيات متحف نبيل درويش بالحرانية قبل إزالته

نوع من السندوتشات يصيب الأطفال بأمراض القلب والكبد | طبيب يحذر

مات الملك.. تفاصيل الحلقة الثامنة من مسلسل House of the Dragon

فيديو

كامل الوزير: طول ما بلادنا محتاجة مشاريع وشغل إحنا مش هنقف| فيديوجراف

النيابة العامة تأمر بحجز الزوج.. عروس الإسماعيلية تكشف تفاصيل مرعبة.. فيديو

إطلالة جريئة.. شاهيناز ترد على منتقدي بنطالها الممزق

تصل لـ 50 ألف جنيه.. رسوم جديدة على هذه الفئات من السيارات الجديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

نسيج الكلمات

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 30 “

هند عصام

أحمس.. قاهر الهكسوس

إلهام أبو الفتح

كيف استعدت مصر للمؤتمر الاقتصادي ؟

إبراهيم شعبان

أكتوبر 73 .. السلاح والسياسة والحقيقة

علاء حيدر

من سينتصر.. روسيا أم أمريكا ؟

د.هادي التونسي

تجربة عم علي

اﻟﻤﺰﻳﺪ