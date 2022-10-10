ماتت بسملة وتبقى اسمها على قاعة بمدرستها.. القصة الكاملة لمأساة تلميذة الدقهلية

ملائكه الجنة يتساقطون.. وكأن قدرنا أن تدمع قلوبنا يوميا مع سقوط طفل جديد في مدارسنا منذ بدء العام الدراسي الذي لم يمر على بدايته سوى أسبوع واحد.



بسملة ابنة محافظة الدقهلية التي تجرد مدرس من أبسط معاني الرحمة وضربها على رأسها، ثم ألقى بها لأهلها في حالة شبه متوفية، لتظل في الرعاية المركزة، وحالتها تسوء يوما بعد يوم، إلى أن لفظت أنفاسها الأخيرة معلنة الخلاص من هذا العالم الذي تحول فيه بعض المدرسين إلى وحوش.

بسملة تلحق بملائكة السماء ملك ومنة

رحلت التلميذة بسملة أسامة علي 9 سنوات، بالعناية المركزة بمستشفى الطوارئ الجامعي بالمنصورة، متأثرة بإصابتها بعد أن ضربها مدرس بعنف على رأسها في الفصل، الأسبوع الماضى.

وجاء في التقرير الطبي الخاص بالتلميذة، أنها تعاني من نزيف داخلي بالمخ مع اضطرابات من درجة الوعي وتم حجزها بقسم جراحة المخ والأعصاب بغرفة العناية المركزة في المستشفى.

جريمة قتل ملاك السماء الدقهلية

أثار مقتل تلميذة الدقهلية، حالة من الذعر بين الطلاب وأولياء الأمور، خلال الساعات الأخيرة، بعدما أعلن مستشفى الطوارئ الجامعي وفاتها.

لم يكن معلم اللغة العربية بالدقهلية يتوقع نتيجة فعلته على الإطلاق، وأن يصبح متهما في قتل طالبة صغيرة مقيدة بالصف الرابع الابتدائي.

تفاصيل الحادث

وقع الحادث الأليم الذي أدى إلى وفاة بسملة داخل الفصل أمام التلاميذ، حيث استدعى معلم اللغة العربية التلميذة لتقف أمام السبورة للإملاء، إلا أنها أخطأت في الكتابة ليهم معلم اللغة العربية بضربها على رأسها بواسطة عصا خشبية، في ثالث أيام الدراسة.

أصيبت التلميذة المقيدة بمدرسة طرانيس العرب الابتدائية التابعة لمركز السنبلاوين بنزيف في المخ، حيث ظهر عليها الإعياء، وسقطت مغشيا عليها فور عودتها إلى منزلها، وسارع والدها بنقلها إلى مستشفى السنبلاوين المركزي، وتبين إصابتها بنزيف حاد فى المخ، وتم نقلها إلى مستشفى الطوارئ الجامعي، ما استدعى حجزها في الرعاية المركزة.

استغاثة والد الطفلة بمدير الأمن

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقي إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغًا لمأمور مركز شرطة السنبلاوين، من "أسامة علي محمد"، مزارع ومقيم بقرية طرانيس العرب يتهم مدرس ويدعي "سمير. ع.ب"، 50 عاما، معلم لغة عربية بمدرسة طرانيس العرب الإبتدائية، ومقيم بندر السنبلاوين بالتعدي على نجلته "بسمله"، 9 سنوات، مقيدة بالصف الرابع الابتدائي بمدرسة طرانيس العرب الابتدائية بالضرب باستخدام عصا على رأسها، وعند عودتها إلى المنزل أغشي عليها ونقلها إلى مستشفى السنبلاوين المركزى تبين إصابتها بنزيف حاد فى المخ ونقلها إلى مستشفى الطوارئ الجامعي.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين من ضبط المدرس، بمواجهته أقر بارتكابه للواقعة.



وقال المتهم فى محضر الشرطة إنه أثناء قيامه بإلقاء شرح مادة اللغة العربية بالفصل، طلب من التلميذة كتابة بعض كلمات الإملاء على السبورة إلا أنها أخطأت، ودون قصد منه ضربها على رأسها بعصا.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حبس المدرس القاتل

أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بحبس المدرس، أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة اتهامه بضرب تلميذة وإصابتها.

وتلقت النيابة العامة بلاغًا من والد طفلة بالصف الرابع الابتدائي، مفاده إصابتها بنزيف بالمخِّ وغيبوبة بعد أن ضربها مدرسها بعصا خشبيةٍ على رأسها، فانتقلت النيابة العامة للمستشفى المودعة الطفلة بها، فتبين عدم إمكانية سؤالها، وطالعت تقاريرها الطبية، وسألت خمسة من الأطباء المشرفين على حالتها الصحية، فاجتمعت شهادتُهم على جواز حدوث إصابتها على النحو الوارد بالبلاغ.

والد الطفلة: ألقوها أمام المنزل

قال أسامة علي، والد طالبة السنبلاوين بسملة، إن أحد المدرسين قام بإلقاء ابنته وهي فاقدة الوعي من "توك توك" أمام المنزل.

وأضاف والد الطالبة، في مداخلة هاتفية بأحد البرامج، أنه أدلى بتفاصيل الواقعة في التحقيقات، وأفصح عن أسماء ناظر المدرسة والمدرس والمعلم سائق التوك توك.

وتابع: "ناظر المدرسة بدل ما يطلب لبنتي الإسعاف، رفع رجلها ونزل المخ في دماغها وتسبب لها في غيبوبة"، مشددا على أن زملاء بسملة في الفصل، أكدوا أن المدرس قام بضربها 3 خبطات على دماغها، وقد أعترف بذلك، موضحًا أنه لما رأى ناظر المدرسة قاله له: "أنا اللي كنت بعمل إسعافات لبنتك والدكاترة كانوا بيقولوا الوضع صعب".

إعانة فورية وتشديد على منع الضرب

وكان الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، قد وجه بتقديم كل أوجه الرعاية الطبية للتلميذة ومتابعة حالتها الصحية أولا بأول، واتخاذ كل ما يلزم طبيا.

كما كلف الدكتور وائل عبدالعزيز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، بصرف 20 ألف جنيه إعانة عاجله لأسرة تلميذة مدرسة طرانيس العرب الابتدائية بالسنبلاوين، وصرف مساعده شهرية من مؤسسة التكافل وتلبية كل احتياجات الأسرة.

كما قرر المحافظ، استبعاد مدير المدرسة وإحالته للتحقيق وإلحاقه بديوان الإدارة التعليمية، لحين الانتهاء من التحقيق؛ لتقاعسه في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وعدم إبلاغه الجهات المسؤولة، وأصدر محافظ الدقهلية، كتابا دوريا بعدم معاقبة الطلاب والتلاميذ بالضرب أيًا كانت الأسباب، وهناك طرق أخرى لمعاقبة المخطئين طبقا للأساليب القانونية بلائحة الانضباط ومنها "الإنذار، استدعاء ولي الأمر، التوقيع على إقرار بعدم التكرار، الفصل حسب حجم الخطأ".

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