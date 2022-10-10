عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

ماتت بسملة وتبقى اسمها على قاعة بمدرستها.. القصة الكاملة لمأساة تلميذة الدقهلية

صدى البلد

ملائكه الجنة يتساقطون.. وكأن قدرنا أن تدمع قلوبنا يوميا مع سقوط طفل جديد في مدارسنا منذ بدء العام الدراسي الذي لم يمر على بدايته سوى أسبوع واحد.


بسملة ابنة محافظة الدقهلية التي تجرد مدرس من أبسط معاني الرحمة وضربها على رأسها، ثم ألقى بها لأهلها في حالة شبه متوفية، لتظل في الرعاية المركزة، وحالتها تسوء يوما بعد يوم، إلى أن لفظت أنفاسها الأخيرة معلنة الخلاص من هذا العالم الذي تحول فيه بعض المدرسين إلى وحوش.

txt

بعد القبض عليه| جمهور السوشيال ميديا يهاجم ياسمين عز لدفاعها عن زوج عروس الإسماعيلية

txt

كيف أصبح شكل بطل كليب محمد فؤاد ووظيفته الحالية؟

بسملة تلحق بملائكة السماء ملك ومنة

رحلت التلميذة بسملة أسامة علي 9 سنوات، بالعناية المركزة بمستشفى الطوارئ الجامعي بالمنصورة، متأثرة بإصابتها بعد أن ضربها مدرس بعنف على رأسها في الفصل، الأسبوع الماضى.

وجاء في التقرير الطبي الخاص بالتلميذة، أنها تعاني من نزيف داخلي بالمخ مع اضطرابات من درجة الوعي وتم حجزها بقسم جراحة المخ والأعصاب بغرفة العناية المركزة في المستشفى.

txt

مشهد مؤلم ..منة تلحق بـ ملك في الجنة بالسقوط من الدور الثالث بالمدرسة

txt

400 جنيه أنهت حياتها.. مقتل طفلة بقنا على يد جارتها بعد تهديدها بكشف سرها

جريمة قتل ملاك السماء الدقهلية

أثار مقتل تلميذة الدقهلية، حالة من الذعر بين الطلاب وأولياء الأمور، خلال الساعات الأخيرة، بعدما أعلن مستشفى الطوارئ الجامعي وفاتها.

لم يكن معلم اللغة العربية بالدقهلية يتوقع نتيجة فعلته على الإطلاق، وأن يصبح متهما في قتل طالبة صغيرة مقيدة بالصف الرابع الابتدائي.

txt

مع الأيام الأولى لبدء الدراسة.. 6 حوادث ترعب المصريين خلال 72 ساعة

txt

رافض التعليم وحالته سيئة.. مديرة مدرسة تتنمر على طفل من ذوي الهمم وترفض دخوله الفصل

تفاصيل الحادث

وقع الحادث الأليم الذي أدى إلى وفاة بسملة داخل الفصل أمام التلاميذ، حيث استدعى معلم اللغة العربية التلميذة لتقف أمام السبورة للإملاء، إلا أنها أخطأت في الكتابة ليهم معلم اللغة العربية بضربها على رأسها بواسطة عصا خشبية، في ثالث أيام الدراسة.

أصيبت التلميذة المقيدة بمدرسة طرانيس العرب الابتدائية التابعة لمركز السنبلاوين بنزيف في المخ، حيث ظهر عليها الإعياء، وسقطت مغشيا عليها فور عودتها إلى منزلها، وسارع والدها بنقلها إلى مستشفى السنبلاوين المركزي، وتبين إصابتها بنزيف حاد فى المخ، وتم نقلها إلى مستشفى الطوارئ الجامعي، ما استدعى حجزها في الرعاية المركزة.

txt

وصلة رقص انتهت بالفصل.. ماذا حدث في مدرسة ثانوية بالدقهلية؟

txt

الخط الثالث للمترو بدأ.. المحطات ومواعيد التشغيل وأسعار التذاكر

استغاثة والد الطفلة بمدير الأمن

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقي إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغًا لمأمور مركز شرطة السنبلاوين، من "أسامة علي محمد"، مزارع ومقيم بقرية طرانيس العرب يتهم مدرس ويدعي "سمير. ع.ب"، 50 عاما، معلم لغة عربية بمدرسة طرانيس العرب الإبتدائية، ومقيم بندر السنبلاوين بالتعدي على نجلته "بسمله"، 9 سنوات، مقيدة بالصف الرابع الابتدائي بمدرسة طرانيس العرب الابتدائية بالضرب باستخدام عصا على رأسها، وعند عودتها إلى المنزل أغشي عليها ونقلها إلى مستشفى السنبلاوين المركزى تبين إصابتها بنزيف حاد فى المخ ونقلها إلى مستشفى الطوارئ الجامعي.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين من ضبط المدرس، بمواجهته أقر بارتكابه للواقعة.


وقال المتهم فى محضر الشرطة إنه أثناء قيامه بإلقاء شرح مادة اللغة العربية بالفصل، طلب من التلميذة كتابة بعض كلمات الإملاء على السبورة إلا أنها أخطأت، ودون قصد منه ضربها على رأسها بعصا.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

txt

على أنغام رضا جه يا أم رضا.. كيف استقبلت أسرة ابنتها المفقودة منذ 45 عامًا

txt

المصائب لا تأتي فرادى.. تفاصيل مصرع معلمة وإصابة 14 بينهن 3 شقيقات

حبس المدرس القاتل

أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بحبس المدرس، أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة اتهامه بضرب تلميذة وإصابتها.

وتلقت النيابة العامة بلاغًا من والد طفلة بالصف الرابع الابتدائي، مفاده إصابتها بنزيف بالمخِّ وغيبوبة بعد أن ضربها مدرسها بعصا خشبيةٍ على رأسها، فانتقلت النيابة العامة للمستشفى المودعة الطفلة بها، فتبين عدم إمكانية سؤالها، وطالعت تقاريرها الطبية، وسألت خمسة من الأطباء المشرفين على حالتها الصحية، فاجتمعت شهادتُهم على جواز حدوث إصابتها على النحو الوارد بالبلاغ.

txt

شهب التنين تجتاح سماء مصر والوطن العربي.. و12 ظاهرة فلكية في أكتوبر

txt

3 حاجات عملتهم في حياتي.. ماذا قالت صابرين عن 54 سنة مرت من عمرها

والد الطفلة: ألقوها أمام المنزل

قال أسامة علي، والد طالبة السنبلاوين بسملة، إن أحد المدرسين قام بإلقاء ابنته وهي فاقدة الوعي من "توك توك" أمام المنزل.

وأضاف والد الطالبة، في مداخلة هاتفية بأحد البرامج، أنه أدلى بتفاصيل الواقعة في التحقيقات، وأفصح عن أسماء ناظر المدرسة والمدرس والمعلم سائق التوك توك.

وتابع: "ناظر المدرسة بدل ما يطلب لبنتي الإسعاف، رفع رجلها ونزل المخ في دماغها وتسبب لها في غيبوبة"، مشددا على أن زملاء بسملة في الفصل، أكدوا أن المدرس قام بضربها 3 خبطات على دماغها، وقد أعترف بذلك، موضحًا أنه لما رأى ناظر المدرسة قاله له: "أنا اللي كنت بعمل إسعافات لبنتك والدكاترة كانوا بيقولوا الوضع صعب".

txt

أسوأ أيام حياتي.. ما حقيقة تصريحات موسيماني ضد الأهلي ؟

txt

على الأبواب.. تفاصيل أغلى صفقة في تاريخ الأهلي

إعانة فورية وتشديد على منع الضرب

وكان الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، قد وجه بتقديم كل أوجه الرعاية الطبية للتلميذة ومتابعة حالتها الصحية أولا بأول، واتخاذ كل ما يلزم طبيا.

كما كلف الدكتور وائل عبدالعزيز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، بصرف 20 ألف جنيه إعانة عاجله لأسرة تلميذة مدرسة طرانيس العرب الابتدائية بالسنبلاوين، وصرف مساعده شهرية من مؤسسة التكافل وتلبية كل احتياجات الأسرة.

كما قرر المحافظ، استبعاد مدير المدرسة وإحالته للتحقيق وإلحاقه بديوان الإدارة التعليمية، لحين الانتهاء من التحقيق؛ لتقاعسه في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وعدم إبلاغه الجهات المسؤولة، وأصدر محافظ الدقهلية، كتابا دوريا بعدم معاقبة الطلاب والتلاميذ بالضرب أيًا كانت الأسباب، وهناك طرق أخرى لمعاقبة المخطئين طبقا للأساليب القانونية بلائحة الانضباط ومنها "الإنذار، استدعاء ولي الأمر، التوقيع على إقرار بعدم التكرار، الفصل حسب حجم الخطأ".

 

لا يفوتك

txt

عنده دلع ودلال ماشوفتوش من حد.. لماذا اعتذرت لينا شاماميان عن تصريحاتها حول الرجل المصري؟

txt

هل انتهت أسطورة نمبر 1؟.. سوريا وقطر ترفضانه والإسكندرية تلغي حفلاته| القصة الكاملة

txt

زوج بالمجهود فقط.. هاجر للقاضي: جوزي بيطلب فلوس عشان يديني حقي الشرعي

txt

حزنا على عريس الجنة.. قصة وفاة أب بعد رحيل إبنه بأسبوع في الشرقية

txt

شالت عريسها بإيد واحدة.. بطلة مصارعة نسائية تحتفل بزفافها في الجيم | شاهد

txt

بيراميدز يحدد سعره بـ5 ملايين إسترليني.. أرسنال يزاحم ليفربول للفوز بـ إبراهيم عادل

txt

لم يتعاطف أحد.. رسائل قاسية لـ عروس الإسماعيلية بعد ضربها من زوجها

txt

أزمة سهر.. حكاية كهربا بين عقوبات الأهلي وأنباء الرحيل

txt

توفى عقب صلاة الجمعة.. تفاصيل الاعتداء اللفظي على إمام مسجد بالمنوفية

txt

ساعات الرعب والتهديد| القصة الكاملة لسفاح دمياط من البلطجة إلى الكلابشات

txt

وفاة 4 طلاب بكلية الطب.. حكاية ليلة حزينة وصراخ وعويل لأهالي الشرقية

txt

أفضل مطربة.. مفاجأة حول مهن سابقة لـ هبة قطب قبل الشهرة|شاهد

ماتت بسملة قاعة بمدرستها مأساة تلميذة الدقهلية ملائكه الجنة يتساقطون العام الدراسي محافظة الدقهلية مدرس الرعاية المركزة لفظت انفاسها الاخيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسبوع حزين على الذهب.. الأصفر يتراجع بقوة وهذا سعر عيار 21 الآن

نهاية مأساوية لطالب الإسكندرية.. حرض زوجة صديقه على الطلاق ليتزوجها عرفي| القصة الكاملة

مفاجأة بشأن انتقال صلاح محسن للزمالك.. فيديو

ضربها بـ النار| قصة عاطل بالبحيرة تخلص من أمه إرضاءً لزوجته فكانت هذه نهايته

أول تعليق من ميدو على أداء سافيو مع الأهلي

طعن مراته وحماته ونزل بلغ الجيران.. تفاصيل جريمة مأساوية تهز الإسكندرية

اول مسمار في نعش فيريرا.. مهيب عبد الهادى يثير الجدل برسالة غامضة

أخبار السوشيال|مهيب عبدالهادى: الزمالك يضرب أول مسمار في نعش فيريرا.. فرج عامر يكشف عن تهديد خطير لـ بوتين بشأن كأس العالم

ترشيحاتنا

حكم استيلاء أحد الأشقاء على ميراث الآخر.. مجدي عاشور يجيب

الرئيس السيسي يشهد عروض القوة البدنية والدفاع عن النفس لطلاب أكاديمية الشرطة..فيديو

شراء السبائك تخطى 50% وزحف على المشغولات| ماذا يحدث في سوق الذهب؟

تعليق قوي من شوبير بشأن فوز الأهلي على الاتحاد المنستيري وأداء سافيو

بحفل تخريج دفعة جديدة.. رئيس أكاديمية الشرطة يسلم السيسي هدية تذكارية

لو أنت فى الشغل .. إزاى تفطر بـ 5 جنيه من غير طبخ ولا تحضير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سر مهاجمة جهاز المناعة نفسه.. معلومات تعرفها لأول مرة

لو أنت فى الشغل .. إزاى تفطر بـ 5 جنيه من غير طبخ ولا تحضير

ماتت بسملة وتبقى اسمها على قاعة بمدرستها.. القصة الكاملة لمأساة تلميذة الدقهلية

أتخن من الصور.. أصالة تلجأ للفوتوشوب والحيطان تكشف الخدعة| شاهد

فيديو

النيابة العامة تأمر بحجز الزوج.. عروس الإسماعيلية تكشف تفاصيل مرعبة.. فيديو

إطلالة جريئة.. شاهيناز ترد على منتقدي بنطالها الممزق

تصل لـ 50 ألف جنيه.. رسوم جديدة على هذه الفئات من السيارات الجديدة

ما بين الماضي والحاضر.. هكذا تغيرت أصالة منذ بدايتها حتى الآن| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 30 “

هند عصام

أحمس.. قاهر الهكسوس

إلهام أبو الفتح

كيف استعدت مصر للمؤتمر الاقتصادي ؟

إبراهيم شعبان

أكتوبر 73 .. السلاح والسياسة والحقيقة

علاء حيدر

من سينتصر.. روسيا أم أمريكا ؟

د.هادي التونسي

تجربة عم علي

أسامة علي

يوم صدح الهتاف

اﻟﻤﺰﻳﺪ