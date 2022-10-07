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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

أزمة سهر.. حكاية كهربا بين عقوبات الأهلي وأنباء الرحيل

محمود كهربا
محمود كهربا

عاد اللاعب محمود كهربا جناح فريق الأهلي، إلى دائرة الأزمات مرة أخرى بسبب السهر في أحد الأماكن الخاصة، الأمر الذي أثار حالة من الغضب ضده من قبل مسئولي النادي.

ويسعى كهربا إلى طلب وساطة بعض المسئولين البارزين في قطاع الكرة من أجل حل أزمته داخل النادي، وفقا لتصريحات الإعلامي إسلام صادق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن".

أزمة سهر محمود كهربا

وطلب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، من سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي، فتح تحقيق في واقعة سهر محمود كهربا في أحد الأماكن الخاصة عقب عودته من تونس وقبل مباراة الفريق مع الاتحاد المنيستري يوم الأحد المقبل في دوري أبطال إفريقيا.

ووفقا للإعلامي إسلام صادق، يرغب رئيس النادي الأهلي في معرفة هل كان سهر كهربا بسبب مناسبة خاصة به أم سلوك دائم للاعب بدون علم الإدارة والجهاز الفني واتخاذ اللازم معه.

الأهلي "مستاء" من كهربا

وأكد صادق عبر برنامجه، أن الأهلي مستاء من "سهر" كهربا وعودته لعدم الالتزام مرة أخرى خارج الملعب، مشيرا إلى أن إدارة النادي هددت بعدم دفع غرامة الزمالك، التي تقدر بمليوني دولار.

وكذلك تم إبلاغ كولر المدير الفني بالواقعة، والذي أبدى استياء شديدا بسبب عدم التزام اللاعب.

كما ترددت أنباء حول تغريم محمود كهربا 50 ألف جنيه في الأهلي، بقرار من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، بعد سهره في أحد الأماكن الخاصة.

كهربا يعلق على أزمة السهر

بدوره علق محمود كهربا على هذه الأزمة عبر خاصية "ستوري"، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلا: "لا سامحكم الله على أصغر كلمة خرجت من أفواهكم ليست فينا، حسبنا الله فيمن قال فينا ما ليس فينا، ونسب إلينا ما لم نفعل وتجاوز في حقنا، وكفى بالله شهيدًا".

تعليق كهربا على أزمة السهر

هل يرحل كهربا عن الأهلي؟

وشهد الاثنين الماضي، اجتماعا للكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، مع لجنة التخطيط، والتي طالبت برحيل الرباعى “محمود كهربا، حسين الشحات، محمد هاني، وطاهر محمد طاهر” لتراجع مستواهم الفني.

على الجانب الآخر، رفض الكابتن محمود الخطيب، فكرة رحيل الرباعى وتمسك بوجودهم؛ بل وراهن عليهم، وتقديمهم مستويات كبيرة مع الفريق الأحمر مع انطلاق الموسم الجديد 2022 - 2023، فهل تؤثر أزمة السهر الأخيرة على بقاء كهربا مع النادي؟. 

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