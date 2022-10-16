عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هاني حتحوت يكشف سر احتفال أحمد عبد القادر بهدفه في المنستيري .. فيديو

أحمد عبدالقادر
أحمد عبدالقادر

قال الإعلامي هاني حتحوت، أن فوز النادي الأهلي اليوم أمام الاتحاد المنستيري مهم خلال مشواره نحو التتويج لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد»، البرازيلي برونو سافيو لاعب فريق الأهلي لم يظهر بالمستوي المنتظر منه حتى الأن من قبل الجماهير.

وعن أحتفال محمد عبد المنعم لاعب الأهلي مع زملاءة بالأهداف، قال حتحوت، «احتفالك بالأهداف بتفكرني بطارق حامد فيها عنف شوية، وممكن تتعرض للأصابة، وكولر المدير الفني حذرك من ذلك».

وواصل، أن كولر المدير الفني لفريق الأهلي لم يستقر حتى الأن، بالمهاجم الأساسي لفريق الأهلي في المباريات فهو مازال في مرحلة تجارب اللاعبين من أجل الوقوف على التشكيل الأمثل والأساسي للأهلي في المرحلة المقبلة.

واشاد حتحوت، بالمستوي الذي ظهر به أحمد عبد القادر مع الأهلي في مباراة اليوم، مؤكداً أنه قدم مباراة كبيرة.

وعلق حتحوت عن أحتفال أحمد عبد القادر بهدفة في الاتحاد المنستيري، قال« هي طريقة منتشرة في دوري كرة السلة الأمريكي، ومعناها أنه دمه بارد، وانه مش بيتأثر وأنه في عز السخونة هو بارد».

 

النادي الأهلي الأهلى الاتحاد المنستيري دوري ابطال افريقيا سافيو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري 3-0 في دوري أبطال أفريقيا

انضفي يا صفرا.. سالي عبد السلام ترد على ظهورها في العمرة بطلاء أظافر

فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2022 .. رابط الاستعلام والسداد

كولر يطالب الأهلي بالتعاقد مع بديل عمرو السولية .. تفاصيل

منخفض جوي.. الأرصاد تحذر: أمطار وبرق ورعد على هذه المناطق الليلة

بصافرة إبراهيم نورالدين.. الترجي يتأهل إلى دور المجموعات بركلة جزاء مثيرة| شاهد

حرام أكل الناس.. شاهد| صدمة أحمد موسى على الهواء بسبب إعدام الكتاكيت

من اليوم وحتى ديسمبر.. فرصة للفوز بـ 200 ألف جنيه| تفاصيل

ترشيحاتنا

موعد تسديد الاهلي غرامه كهربا للزمالك

تحمل الضغوطات.. أحمد حسن يكشف سر احتفال عبد القادر بهدفه أمام الاتحاد المنستيري

تحذير لطلاب المدارس من الأرصاد: تقلب جوي بسبب منخفض غدا

بركات يكشف سلبيات أداء الأهلي مع مارسيل كولر

نجم الأهلي السابق عن مارسيل كولر: "هحكم عليه في الماتشات الكبيرة"

هاني حتحوت يكشف سر احتفال أحمد عبد القادر بهدفه في المنستيري .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إزاى تعمل عزومة بـ 100 جنيه .. أصناف متنوعة تكفى 4 أفراد

إزاى تتعشى بـ 5 جنيه .. أكلة جديدة بالبيض

مبقاش المرض المستحيل| مشاهير قهروا سرطان الثدي.. بينهم امرأة هزمت 4 أنواع شرسة

بعد التحذير من الكاتشب.. طريقة تحضيره في المنزل

فيديو

الهند تدعو مصر رسميا.. كل ما تريد معرفته عن مجموعة قمة الـ20

جراحة عاجلة .. تفاصيل وأعراض إصابة شيرين عبد الوهاب | فيديو

ظهور نسخة ريا وسكينة في القليوبية | تفاصيل الحادث

تحذيرات عاجلة من الأرصاد بسبب الطقس .. ونصائح مهمة لـ الصحة |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

نهى زكريا

ماما كانت صح

عبد المعطى أحمد

اليوم الذى نسيناه

اﻟﻤﺰﻳﺪ