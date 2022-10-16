هاني حتحوت يكشف سر احتفال أحمد عبد القادر بهدفه في المنستيري .. فيديو

قال الإعلامي هاني حتحوت، أن فوز النادي الأهلي اليوم أمام الاتحاد المنستيري مهم خلال مشواره نحو التتويج لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد»، البرازيلي برونو سافيو لاعب فريق الأهلي لم يظهر بالمستوي المنتظر منه حتى الأن من قبل الجماهير.

وعن أحتفال محمد عبد المنعم لاعب الأهلي مع زملاءة بالأهداف، قال حتحوت، «احتفالك بالأهداف بتفكرني بطارق حامد فيها عنف شوية، وممكن تتعرض للأصابة، وكولر المدير الفني حذرك من ذلك».

وواصل، أن كولر المدير الفني لفريق الأهلي لم يستقر حتى الأن، بالمهاجم الأساسي لفريق الأهلي في المباريات فهو مازال في مرحلة تجارب اللاعبين من أجل الوقوف على التشكيل الأمثل والأساسي للأهلي في المرحلة المقبلة.

واشاد حتحوت، بالمستوي الذي ظهر به أحمد عبد القادر مع الأهلي في مباراة اليوم، مؤكداً أنه قدم مباراة كبيرة.

وعلق حتحوت عن أحتفال أحمد عبد القادر بهدفة في الاتحاد المنستيري، قال« هي طريقة منتشرة في دوري كرة السلة الأمريكي، ومعناها أنه دمه بارد، وانه مش بيتأثر وأنه في عز السخونة هو بارد».