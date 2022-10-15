دوري أبطال إفريقيا.. الأهلي يتقدم على الاتحاد المنستيري بهدف أحمد عبد القادر

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في إحراز هدف التقدم في شباك الاتحاد المنستيري في اللقاء الذي يجمع بينهما الآن على ملعب الأهلي we السلام في إياب دور الـ٣٢ لدوري أبطال إفريقيا.

شهدت بداية المباراة سجال على الكرة بين اللاعبين في منتصف الملعب دون تشكيل أي خطورة على مرمى الفريقين.

وفي الدقيقة الـ 15 نجح أحمد عبد القادر في إحراز هدف تقدم النادي الأهلي من خلال تمريرة من علي معلول إلى أحمد عبد القادر الذي راوغ المدافع واخترق يسار منطقة الجزاء ليسدد كرة داخل الشباك.

وشهدت مباراة الذهاب تحقيق لنادي الأهلي فوزا هاما على منافسه الاتحاد المنستيري بهدف نظيف دون رد في الوقت القاتل .

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في الدفاع: محمد عبدالمنعم ومحمود متولي وأكرم توفيق وعلي معلول.

في الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج وبرونو سافيو وأحمد عبدالقادر وطاهر محمد طاهر.

في الهجوم: محمد شريف.

بينما خاض الاتحاد المنستيري المباراة بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: بشيربن سعيد

خط الدفاع: عثمان واتارا - عمر بوراوي - نور الدين شرطاني - هشام بكار

خط الوسط: عبدالقادر بوطيش - حسام تقا - يوسف اوامارو

خط الهجوم: هيكل الشيخاوي - عبدالحكيم أمقران - أنيس بن حتيرة