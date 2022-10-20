ما لا تعرفه عن الطعمية.. مفاجآت غير متوقعة عن أكلة الشعب

مفاجأة غير متوقعة فجرها الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، عن الطعمية التي تعتبر الأكلة الشعبية المفضلة لدى جميع المصريين، فالكثير منا يفضل تناول الطعمية والفول في الصباح الباكر كوجبة إفطار.

لا يكترث الكثير من المصريين عن مدى صحية تناول الطعمية والفول، وكثيرًا ما انتشرت أقاويل عن مدى سوء الزيت المستخدم في قلي الطعمية، إلا أن الدكتور حسام موافي فجر مفاجأة غير متوقعة من الطعمية، فما هي؟…

مفاجأة سارة عن الطعمية

على الرغم من انتشار الكثير من الأقاويل والتحذيرات عن مدى جودة الزيت المستخدم في قلي الطعمية في المحلات، إلا أن الدكتور حسام موافي أكد أن الطعمية أكلة صحية جدًا، موضحًا في إحدى اللقاءات التليفزيونية " الزيت اللي بيتقلي بيه الطعمية طالع من الأرض تقى الطعمية صحية جدًا.

وتابع “ زيت الطعمية يجيب أمراض تانية لكن الكوليسترول لا، والفول بزيت الزيتون، والزيت الحار، وزيت الدرة، جيد جدًا”، مؤكدًا كل ما هو خرج من الأرض اطمئن له".

حسام موافي يحذر من الأطعمة التي تزيد من الكوليسترول

حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، خلال لقاءه التليفزيوني، من الأطعمة التي تزيد من نسبة الكوليسترول في الدم، وبالتالي يسبب مشكلات في القلب.

مما تتكون الطعمية

تتكون الطعمية المصرية من مكونات نباتية طبيعية هي “ الفول المدشوش، بقدونس، كزبرة طازجة مفرومة، بصل أخضر قطع، بصل مفروم، ثوم مفروم” ويتم فرم جميع المكونات سويًا وقليها في الزيت النباتي الغزير بعد وضع سمسم عليها.