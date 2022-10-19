أمه قالتلي ريحتك بصل.. نيرمين الفقي وحكايات زواج لم يكتمل

فاتنة القلوب التي يتابع الجميع أخبار زواجها على أحر من الجمر، فهي فتاة أحلام الكثير من الشباب، والتي ظلت رافضة لفكرة الزواج فترة طويلة، وتحدثت كثيرًا عن مواقفها مع خطوباتها الماضية، مثيرة حالات من الجدل، لتأتي أخرها توضحيها سبب فسخها خطوبتها من سفير.

وروت الفنانة نرمين الفقي ، في إحدى اللقاءات التليفزينية السابقة، سبب فسخ خطوبتها من سفير، على الرغم من كونه شخص جيد وكانت تشعر بالراحة معه، فما قصة فشل تلك الخطوبة ؟.

خطوبة نرمين الفقي من سفير

كانت الفنانة نرمين الفقي ، في إحدى الفترات، على وشك مشروع خطوبة مع سفير، ذو شخصية محترمة، ومريحة، وكانت سعيدة بعلاقتها به. إلا أنها فسخت الخطبة بسبب شخصيته الضعيفة وتعليقات والدته عليها، إذ أوضحت تلك التعليقات في إحدى اللقاءات التليفزيونية السابقة لها.

مكنتش متخيلة ان نرمين الفقي ساكنة هنا

عندما تقدم السفير لخطبها، كانت الزيارة الأولى له ووالدته لها في المنزل، كانت في منزلها في القاهرة، فكان أول تعليق لها “ أنا مكنتش متصوره أن نرمين الفقي ساكنة في شقة صغيرة بالشكل دا”، ما أثار تعجبها من اللقاء الأول، إلا أن ولدتها بادرت بالرد وقالت “ إنها شقة والدتها”.

لم يكن رد الحماة عى وضع الشقة بالصمت، فكان تعليق أثار غضب نرمين الفقي، حيث قالت “ طيب وانتوا بتعملوا ايه بالفلوس اللي معاكو، مش تعملي لنفسك فيلا كبيرة، أنا قلت هدخل ألاقي بتي محصلش”، إلا أن نرمين تمالك نفسها ولم ترد عليها.

نرمين الفقي

ايه ريحة البصل دي

انتهى اللقاء الأول بين نرمين الفقي، ووالدة خطيبها السفير، وفي زيارة أخرى، قررت نرمين أن تقيم لهما عزومة، وكانت تطبخ، وما ان انتهت من اعداد الطعام، وصل الضيوف، ولم تكن قد بدلت ملابسها بعد، فكان التعليق الغريب من والدة السفير، أثار غضبها أيضًا، حيث اوضحت نرمين “ عملت ليها عزومة، ومكنتش لحقت أغير هدومي بعد الطبخ، وأنا بسلم عليها قالت لي: إيه ده انتي هتطلعي بريحة البصل دي”.

كيف رفضت نرمين الفقي الزواج من السفير

بطريقة غير متوقعة، قامت نرمين الفقي بعزيمة خطيبها ووالدته، في فيلتها في مدينة الإسكندرية، وعندما وصلوا قالت لها" ده بيتنا اللي كنتي عايزة تشوفيه، وكتر خير جدتي إنها ادتني شقتها علشان أعيش فيها في القاهرة، وعادي جدًا إني أعيش فيها" وبعد ذلك أخبرتها برفضها للزواج".

شائعات زواج طاردت نرمين الفقي

منذ ان تألقت الفنانة نرمين الفقي، وسطع نجمها في سماء الفن، باتت تلاحقها شائعات الزواج والطلاق، حتى بعد بلوغها سن الخمسين، خاصة وأنها أكدت عدم ارتباطها أو زواجها حتى الآن.

تعرضت نرمين الفقي للكثير من الشائعات منها إطلاق شائعة أنها تزوجت من رجل على غير ديانتها المسلمة، وغيرها من شائعات الزواج والطلاق، التي نفتها جميعها.

سر رفض نرمين الفقي الزواج

كانت الفنانة نرمين الفقي عادة ما ترفض الزواج خوفًا من الاتبعاد عن والدتها، حيث كنت ترعاها في مرضها، وهو أيضًا نفس السبب الذي جعلها بعيدة عن العمل الفني، لفترة من الزمن، فكانت تهتم فقط بوالدتها حتى فارقت الحياة.

بعد أن رحلت والدة نرمين الفقي عن الحياة، شعرت نرمين بانكسار شديد ووحدة، إذ ظلت وحيدة دون سند أو أشقاء، معبره في إحدى التصريحات التليفزيونية عن ندمها على عدم الزواج والإنجاب، فكانت ترغب في الأمر لكنها أخطات في تأخير تلك الخطوة.

مواصفات فتى أحلام نرمين الفقي

لا تشترط نرمين الفقي وجود شروط معينه في زوجها المستقبلي، فقط تريده أن يكون واسع الأفق ومحترم، يحترم تفكيرها وعلقيتها، ويكون قادر على تحمل المسئولية، وألا يكون كذاب أو أناني، فهي لا تشتطر في شريك حياتها أن يكون وسيم أو شديد الجمال، فهي ترى أن الجمال شئ نسبي ويذهب مع الوقت.