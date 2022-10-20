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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

عقوبات صارمة في الانتظار.. ما سبب خناقة جمهور الأهلي والإسماعيلي بعد المباراة؟

صدى البلد

انتهت مباراة الأهلي والإسماعيلي أمس بفوز هام للنادي الأهلي على نظيره الإسماعيلي بهدف دون رد، على ستاد الجيش المصري بمدينة برج العرب.

حصد الأهلي النقاط الثلاث الأولى في مشوار الدوري المصري الممتاز، باحثًا عن العودة لانتزاع لقبه التائه منذ عامين عن خزائنه، بينما الإسماعيلي للموسم الثالث على التوالي يخرج من المباراة الافتتاحية خالي الوفاض أمام نفس المنافس .. الأهلي.

وحصل أكرم توفيق لاعب الأهلي على أفضل لاعب بمباراة الأهلي والإسماعيلي.

وقررت رابطة الأندية تخصيص جائزة لأفضل لاعب عن كل مباراة بالدوري.

ماذا حدث بعد المباراة

شوهدت اشتباكات لفظية ومحاولات اعتداء من جمهور الأهلي والاسماعيلي تجاه بعضهما بعد المباراة.

وسرعان ما تمت السيطرة على الأوضاع بحسب ماهو موضح في الفيديوهات التي رصدت بعض التجاوزات فيما يشبه خناقة شوارع بين الجمهورين.

ما سبب الاشتباكات ؟

وأطلقت بعض الجماهير خلال المباراة هتافات مضادة تجاه بعضها وهو ما ألهب حماستها ودفعها للاشتباك عقب المباراة.

وكانت حافلة الأهلي تعرضت للاعتداء من جانب جمهور الاسماعيلي بعد المباراة الماضية التي جمعت الفريقين في آخر الموسم الماضي.

ما العقوبات المتوقعة على الفريقين ؟

تنتظر رابطة الأندية تقرير مراقب المباراة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا للوائح المنصوص عليها.

وقد يُمنع كل فريق من جماهيره لعدد معين من المباريات، بالإضافة إلى توقيع غرامة مالية على الفريق المبادر بالخطأ.

ماذا تقول اللائحة ؟

تشير اللائحة إلى أنه في حالة إرتكاب فعل فاضح أو إشارات مشينة على أحد عناصر اللعبة فيما عدا الحكام، إيقاف 6 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه.

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