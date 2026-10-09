احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين في أوروبا بالذكرى الثالثة لـ7 أكتوبر.. اعتقالات وقيود أمنية

شهدت عدة مدن أوروبية، الأربعاء، احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين بالتزامن مع الذكرى الثالثة لهجمات 7 أكتوبر، وسط إجراءات أمنية وقيود على بعض المسيرات، فيما طغت قضايا داخلية، من بينها التعليم وأزمة الإسكان، على المشهد الاحتجاجي في دول أخرى.

وذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست» أن مظاهرات التضامن مع الفلسطينيين واجهت قيودًا أو اعتقالات في ألمانيا وبريطانيا وهولندا، بينما شهدت فرنسا وإسبانيا احتجاجات واسعة ركزت بصورة أكبر على ملفات داخلية.

احتجاجات واعتقالات في ألمانيا وبريطانيا

وشهدت العاصمة الألمانية برلين إحدى أبرز الاحتجاجات، حيث تجمع نحو 700 شخص في حي كروزبرج، بمشاركة الناشطة السويدية في مجال المناخ غريتا ثونبرغ، التي سبق أن انضمت إلى أسطول حاول إيصال مساعدات إلى قطاع غزة.

وأعلنت الشرطة الألمانية توقيف أكثر من 30 شخصًا وفتح تحقيقات بشأن وقائع قالت إنها تتعلق بـ«الدعاية والعنف».

وفي لندن، أعلنت شرطة العاصمة البريطانية توقيف 11 شخصًا خلال احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين في أنحاء المدينة، بينهم 5 أشخاص أوقفوا خلال مظاهرة أمام مقر مجلس النواب اليهود البريطانيين، ووجهت إليهم اتهامات بالتحريض على الكراهية العنصرية، وفقًا للتقرير.

كما فرضت الشرطة قيودًا مشددة على مسيرة طلابية شارك فيها نحو 100 شخص، لكنها أوضحت أن حظر المسيرة لم يكن ممكنًا قانونيًا، رغم المطالبات بتأجيلها.

ومن المتوقع أن تشهد لندن، السبت، مسيرة مؤيدة للفلسطينيين تنظمها حملة التضامن مع فلسطين، وسط تقديرات بمشاركة نحو 10 آلاف شخص.

احتجاجات في هولندا

وفي أمستردام، تجمع نحو 150 شخصًا في ساحة دام، حيث حمل بعض المشاركين شعارات مؤيدة لحركة حماس وأحرقوا علمًا إسرائيليًا، بحسب وسائل إعلام هولندية.

وتدخلت السلطات لفض الاحتجاج بعدما رفض بعض المشاركين الالتزام بالمسار المحدد، فيما قالت عمدة أمستردام فيمكه هالسيما إن بعض الشعارات واللافتات كانت «صادمة ومثيرة للاشمئزاز»، مع تأكيدها عدم وقوع مخالفات جنائية خلال التجمع.

فرنسا.. احتجاجات التعليم تطغى على مظاهرات فلسطين

وفي فرنسا، تراجعت حدة الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين مقارنة بموجة احتجاجات جماهيرية ركزت خلال الأيام الأخيرة على أوضاع المدارس والتعليم.

وفي باريس، سُمح بتنظيم مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين بعدما علقت المحكمة الإدارية قرارًا سابقًا بمنعها. وكانت السلطات قد أثارت مخاوف بشأن توقيت المظاهرة، الذي يتزامن مع ذكرى 7 أكتوبر.

إلا أن المحكمة اعتبرت أن اختيار هذا التاريخ، رغم ما قد يسببه من صدمة، لا يشكل في حد ذاته إخلالًا بالنظام العام أو انتهاكًا لكرامة الإنسان.

أزمة الإسكان تتصدر المشهد في إسبانيا

وفي إسبانيا، خرج عشرات الآلاف إلى الشوارع احتجاجًا على أزمة ارتفاع تكاليف السكن، مطالبين بإجراءات عاجلة لمساعدة المستأجرين.

وكانت العاصمة مدريد قد شهدت، الأحد، مسيرة تضامنية مع الفلسطينيين، فيما أشارت تقارير إلى أن أعداد المشاركين جاءت أقل من السنوات السابقة.

ويأتي ذلك في وقت توقعت فيه وزارة شؤون الشتات الإسرائيلية تصاعد الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين خلال أكتوبر، مشيرة إلى تنظيم مئات المظاهرات حول العالم خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 14 أكتوبر.