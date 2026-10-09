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إطلاق نار من أحد عناصر إدارة الهجرة يشعل نيويورك.. وممداني يطالب ترامب بوقف العمليات فورا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إطلاق نار من أحد عناصر إدارة الهجرة يشعل نيويورك.. وممداني يطالب ترامب بوقف العمليات فورا

حادث إطلاق النار الذي تورط فيه عنصر من إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) في حي ماربل هيل بمنطقة برونكس في نيويورك
حادث إطلاق النار الذي تورط فيه عنصر من إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) في حي ماربل هيل بمنطقة برونكس في نيويورك
فرناس حفظي

أطلق أحد عناصر إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية النار على رجل في مدينة نيويورك، ما أدى إلى إصابته ونقله إلى المستشفى، وسط اندلاع احتجاجات وأعمال شغب في موقع الحادث.

وذكرت تقارير أن الرجل المصاب كان برفقة طفل يبلغ من العمر 5 سنوات داخل السيارة وقت إطلاق النار، مشيرة إلى أن الطفل لم يُصب بأذى، فيما نُقل الرجل إلى المستشفى وهو في حالة وعي.

وعقب الحادث، دعا عمدة نيويورك زهران ممداني إلى عقد مؤتمر صحفي، مطالبا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف عمليات إنفاذ قوانين الهجرة في المدينة.

وقال ممداني: «لن أقف مكتوف الأيدي بينما يُرهب عناصر الهجرة مجتمعاتنا»، واصفًا الوضع بأنه خطير وغير مقبول.

وشهد موقع إطلاق النار احتجاجات ومواجهات مع قوات الشرطة، في تطور يأتي وسط تصاعد الجدل بشأن تشديد إدارة ترامب إجراءات إنفاذ قوانين الهجرة وتكثيف حملات الترحيل منذ عودته إلى البيت الأبيض.

إدارة الهجرة والجمارك إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية مدينة نيويورك أعمال شغب دونالد ترامب زهران ممداني عمدة نيويورك الرئيس الأمريكي

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