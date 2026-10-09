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بعد نجاتها من الحقن القـ.اتلة.. أشهر سجينة أمريكية تواجه صدمة نفسية إثر محاولة إعـ.دام فاشلة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بعد نجاتها من الحقن القـ.اتلة.. أشهر سجينة أمريكية تواجه صدمة نفسية إثر محاولة إعـ.دام فاشلة

كريستا بايك
كريستا بايك
فرناس حفظي

بدأت كريستا بايك، المحكوم عليها بالإعدام في ولاية تينيسي الأمريكية، تناول الطعام والمشي بمساعدة داخل المستشفى، بعد نجاتها الأسبوع الماضي من محاولة إعدام فاشلة، وفقًا لما أعلن محاموها.

وقال فريق الدفاع إن بايك، البالغة من العمر 50 عامًا، تعاني من «صدمة نفسية عميقة» جراء تجربة الإعدام، مشيرين إلى أنها عاشت حالة من الرعب والألم والشك بعدما اعتقدت أنها على وشك الموت.

وأضاف محاموها أن تعافيها الجسدي «مثير للإعجاب»، إلا أن آثار التجربة على صحتها النفسية على المدى الطويل لا تزال محل تساؤلات.

وكانت بايك قد حُكم عليها بالإعدام بعد إدانتها بقتل زميلتها في المدرسة بصورة وحشية عندما كانت تبلغ من العمر 18 عامًا.

وخلال محاولة تنفيذ حكم الإعدام الأسبوع الماضي، تلقت بايك حقنتين قاتلتين، إلا أنهما لم تؤديا إلى وفاتها، لتنقل بعد ذلك إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية.

وبحسب وكالة أسوشيتد برس، لا تزال الملابسات والتداعيات المترتبة على فشل تنفيذ الإعدام محل متابعة، في وقت يركز فيه فريق الدفاع على حالتها الجسدية والنفسية بعد التجربة.

كريستا بايك ولاية تينيسي صدمة نفسية عميقة الإعدام حقنتين قاتلتين

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