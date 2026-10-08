قبل ما تشتري بكرة.. كرتونة البيض تقفز 5 جنيهات وتحركات جديدة في أسعار السكر والزيت والمكرونة

تشهد أسعار السلع الغذائية تحركات جديدة في الأسواق، مع تغير أسعار أكثر من 15 سلعة خلال تعاملات اليوم الخميس 8 أكتوبر 2026، ما بين ارتفاع وانخفاض، بالتزامن مع تحركات لافتة في أسعار البيض والأرز والسكر والزيوت والمكرونة والشاي.

وسجلت كرتونة البيض ارتفاعًا جديدًا اليوم، بينما تحركت أسعار بعض أنواع البيض في اتجاه مختلف، كما ارتفعت أسعار عدد من السلع الأساسية، على رأسها زيت الذرة والعدس الأصفر وزيت عباد الشمس، في الوقت الذي تراجعت فيه أسعار سلع أخرى من بينها المكرونة والعدس والفول.

وقبل شراء احتياجاتك غدًا من الأسواق، نستعرض في السطور التالية أحدث تحركات أسعار السلع الغذائية، وقيمة الزيادة أو الانخفاض في سعر كل سلعة.

أسعار البيض اليوم

سجل متوسط سعر كرتونة البيض اليوم 120.15 جنيه، بعد ارتفاع قدره 5.07 جنيه.

وسجل متوسط سعر البيضة البيضاء الواحدة 4.57 جنيه، بعد انخفاض قدره 0.14 جنيه.

وبلغ متوسط سعر البيضة الحمراء الواحدة 4.70 جنيه، بعد انخفاض قدره 0.09 جنيه.

وسجل متوسط سعر كرتونة البيض البلدي 131.87 جنيه، بعد انخفاض قدره 2.91 جنيه.

وبلغ متوسط سعر البيضة البلدي الواحدة 5.19 جنيه، بعد ارتفاع قدره 0.10 جنيه.

أسعار السلع التي انخفضت اليوم

سجل متوسط سعر الفول المعبأ 61.48 جنيه للكيلو، بعد انخفاض قدره 1.90 جنيه.

وبلغ متوسط سعر المكرونة المعبأة 27.72 جنيه للكيلو، بعد انخفاض قدره 0.37 جنيه.

وسجل متوسط سعر المكرونة المعبأة وزن 400 جرام 24.47 جنيه، بعد انخفاض قدره 3.62 جنيه.

وبلغ متوسط سعر العدس المعبأ الصحيح 60.70 جنيه للكيلو، بعد انخفاض قدره 4.24 جنيه.

وسجل متوسط سعر الفول المعبأ المجروش 60.24 جنيه للكيلو، بعد انخفاض قدره 1.21 جنيه.

أسعار السلع التي ارتفعت اليوم

سجل متوسط سعر الأرز المعبأ 34.85 جنيه للكيلو، بعد ارتفاع قدره 0.78 جنيه.

وبلغ متوسط سعر الدقيق المعبأ 25.44 جنيه للكيلو، بعد ارتفاع قدره 0.87 جنيه.

وسجل متوسط سعر زيت عباد الشمس 101.90 جنيه للتر، بعد ارتفاع قدره 3.19 جنيه.

وبلغ متوسط سعر السكر المعبأ 34 جنيهًا للكيلو، بعد ارتفاع قدره 2.28 جنيه.

وسجل متوسط سعر المكرونة السائبة 25.61 جنيه للكيلو، بعد ارتفاع قدره 1.23 جنيه.

وبلغ متوسط سعر العدس المعبأ الصحيح في بيان آخر 69.72 جنيه للكيلو، بعد ارتفاع قدره 4.78 جنيه.

وسجل متوسط سعر شاي العروسة 40 جرامًا 10.71 جنيه للعبوة، بعد ارتفاع قدره 0.23 جنيه.

وبلغ متوسط سعر شاي ليبتون 40 جرامًا 12.67 جنيه للعبوة، بعد ارتفاع قدره 0.15 جنيه.

وسجل متوسط سعر العدس الأصفر المعبأ 70.41 جنيه للكيلو، بعد ارتفاع قدره 5.64 جنيه.

وبلغ متوسط سعر زيت الذرة 122.34 جنيه للتر، بعد ارتفاع قدره 6.04 جنيه.

وسجل متوسط سعر الشاي 238.17 جنيه للكيلو، بعد ارتفاع قدره 4.31 جنيه.