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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار السوشيال: الأهلي فى مفاوضات هامة لضم مهاجم أفريقي دولي.. وفرج عامر يكشف عن مفاجأة لكولر

صدى البلد

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

 

الأهلي في مفاوضات هامة لضم مهاجم أفريقي دولي بانتقالات يناير.. تفاصيل

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، ان النادى الاهلى مازال في مباحثات ومفاوضات هامة من اجل تحقيق اهدافه واستكمال خطته في دعم الفريق الأول لكرة القدم . 

 

بيع نهائي أو إعارة.. فرج عامر يكشف عن مفاجأة لكولر| تفاصيل

أكد فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، أن أي لاعب يخرج عن حسابات السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي ، سيتم تسويقه اما نهائيا او اعارة خلال انتقالات يناير القادم . 

 

 

خالد الغندور: الزمالك يفوز بعرقه و مجهوده

علق الاعلامى خالد الغندور ، لاعب الزمالك السابق ، على فوز الزمالك امام سموحة  بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما على استاد المقاولون العرب ببطولة الدورى الممتاز . 

 

سيف زاهر بعد فوز الزمالك: فيريرا في حتة تانية

 

نشر الإعلامى سيف زاهر ، تغريدة عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة “ تويتر ”. 

وكتب سيف زاهر “ فيريرا في حتة تانية ” . 

مصر الأهلى الزمالك السويس المقاولون العرب الدوري الممتاز خالد الغندور

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