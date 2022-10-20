بيع نهائي أو إعارة.. فرج عامر يكشف عن مفاجأة لكولر| تفاصيل

أكد فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، أن أي لاعب يخرج عن حسابات السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي ، سيتم تسويقه اما نهائيا او اعارة خلال انتقالات يناير القادم .

وكتب فرج عامر “ كولر لن يرحم اي لاعب متكاسل او لايبذل اقصي مجهود في التدريب ، واي لاعب يخرج خارج حسابات كولر سيتم تسويقه اما نهائيا او اعارة خلال انتقالات يناير القادم ”.



وحقق النادي الأهلي فوزاً صعباً على نظيره الإسماعيلي بهدف نظيف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري.

و أحرز شادي حسين لاعب النادي الأهلي هدف تقدم المارد الأحمر في شباك الإسماعيلي في اللقاء الذي يجمع بينهما الآن باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الأولي ببطولة الدوري المصري .

وتمكن شادي حسين من إحراز هدف التقدم في الدقيقة 73 من خلال ضغط من كريم فؤاد واستخلاص الكرة يمين منطقة الجزاء ثم أرسل كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها شادي حسين بتسديدة سكنت منتصف المرمى.