قرار عاجل ضد نجم الأهلي وتحذير شديد اللهجة لعبد القادر.. فيديو

حذر الإعلامي محمد شبانة، أحمد عبد القادر لاعب فريق كرة القدم بالنادي الأهلي، من تذبذب أدائه في الفترة الأخيرة مع الأهلي.

وتابع محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC،الأهلي كان أفضل فنيًا من الإسماعيلي لكن الدراويش ظهروا في مظهر المنافس القوي، وظهر الفريق اليوم بشكل جيد والأداء سيتطور في الموسم المقبل

تحذير ل أحمد عبد القادر..

وأضاف شبانة،أحمد عبد القادر مشروع لاعب كبير ويقدم مباراة رائعة ثم يتدهور مستواه مرة آخرى إلى الأرض، وأحذره من الفرص التي يضيعها لأن كولر سيضحي بأي لاعب يُخل بنظامه.

وأكمل شبانة،الأهلي فريق تقيل وكان أجهز من الإسماعيلي في مباراة اليوم، ديانج كسر الدنيا أمام الإسماعيلي وتغييرات كولر كانت إيجابية.

وأتم،الأهلي قرر خصم 50 ألف جنيه من طاهر محمد طاهر بسبب إجراءه المتهور لأن الوقت الحالي لا يحتاج إلى التهور أو خسارة أي لاعب.