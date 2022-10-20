حسني عبد ربه: إقالتي عناد مع المدرب.. وخايف على الإسماعيلي.. فيديو

اعتبر حسني عبد ربه، مدير الكرة بالإسماعيلي المقال، أن إقالته من منصبه عناد مع المدرب الإسباني للفريق خوان كارلوس جاريدو، حسب قوله.

وقال عبد ربه، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الماتش" للإعلامي هاني حتحوت "إقالتي عناد مع المدرب.. هم (مسؤولو النادي) يديرون عزبة وليس نادي الإسماعيلي".

خوف على الاسماعيلي..

وأبدى عبد ربه تخوفه على الإسماعيلي خلال الفترة المقبلة، قائلًا: أنا خائف الفترة المقبلة على الإسماعيلي. الحل عند ربنا -سبحانه وتعالى-.. الواحد يتمنى لبيته أفضل شيء ولكن ما يحدث هناك شبهة".

وقال عبد ربه أيضًا: "مشكلتي أني أقول الحق.. «ولازم نادي الإسماعيلي ينضف من جوة»".

يحيى الكومي يعلن رحيل حسني عبد ربه عن منصب مدير الكرة بالإسماعيلي