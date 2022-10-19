شبانة: الأهلي "مستقر".. والزمالك تعلم الفوز بأي أداء.. وبيراميدز يحتاج للجدية.. تفاصيل

قيم الإعلامي محمد شبانة، أداء كل من الأهلي والزمالك وبيراميدز في أول مبارياتهم بالدوري الممتاز موسم 2022-23، أمام كل من الإسماعيلي وسموحة وإنبي على الترتيب.

وتابع محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC،يبدو أن الأهلي سيكون مستقر فنيًا في الموسم المقبل، والزمالك تعلم الفوز حتى وإن كان مستواه ليس جيد، بيراميدز يحتاج جدية أكبر إن كان يريد حصد لقب.

وأضاف شبانة، البعض تسائل:هل الأهلي خسر أحمد ياسر ريان بعدما سجل أمس في مرمى المصري البورسعيدي؟، والبعض قال لماذا ترك الأهلي أحمد ياسر من أجل شادي حسين، ولكن الآن شادي حسين سجل فهل أصبح الأهلي محق في تضحية بريان والتعاقد مع شادي حسين؟ الأمور لا تحسب هكذا في النهاية.

وأكمل شبانة،هناك فرق تطور مستواها مثل سيراميكا، وهناك فرق محتاج تتشد مثل بيراميدز لرفع طموح اللاعبين والإدارة.. الأهلي كان أفضل فنيًا من الإسماعيلي لكن الدراويش ظهروا في مظهر المنافس القوي، وظهر الفريق اليوم بشكل جيد والأداء سيتطور في الموسم المقبل.

وواصل، أحمد عبد القادر مشروع لاعب كبير ويقدم مباراة رائعة ثم يتدهور مستواه مرة آخرى إلى الأرض، وأحذره من الفرص التي يضيعها لأن كولر سيضحي بأي لاعب يُخل بنظامه.

وأتم، الأهلي فريق تقيل وكان أجهز من الإسماعيلي في مباراة اليوم، والزمالك متراجع في الأداء ولكنه نجح في الفوز بهدفين على سموحة، وهذا ليس أمر سيء بالعكس يجعل ثقة جماهيره فيه تزداد، لأنه الفوز في كل الأحوال هو سمة الأندية الكبيرة.