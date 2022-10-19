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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إن الله لا يصلح عمل المفسدين.. حسني عبد ربه يفتح النار بعد إقالته

حسني عبد ربه
حسني عبد ربه

علق حسني عبدربه، مدير الكرة السابق بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي على قرار إقالته من منصبه، عقب الخسارة من الأهلي في بطولة الدوري الممتاز.

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وكتب حسني عبدربه، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «ان الله لا يصلح عمل المفسدين.. حسبي الله ونعم الوكيل..».

يذكر أن الساعات الماضية شهدت خلاف بين حسني عبدربه، ومسؤولي الدراويش، بسبب بعض الأمور الإدارية، التي تخص الفريق.

وتعرض الإسماعيلي للخسارة أمام الأهلي بهدف نظيف، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.

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