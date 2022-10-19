الزمالك يفتتح مشوار الحفاظ على لقب الدوري بثائية مثيرة أمام سموحة.. فيديو

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على سموحة بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما على استاد المقاولون العرب فى إطار مباريات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

سجل الهدف الأول شريف رضا مدافع سموحة في مرماه على أثر التسديدة المميزة من شيكابالا نجم نادي الزمالك من الجهة اليسرى فى الدقيقة 79 من زمن المباراة.

وأضاف الهدف الثاني سامسون في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل من ضائع بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بقدمه اليسرى.

الفوز جعل الزمالك يحصد أول ثلاث نقاط في مشوار الحفاظ على لقب الدوري بينما يظل سموحة بلا نقاط.

وشهدت الدقيقة 16 تسديدة قوية من اليا سيلا لاعب سموحة داخل منطقة الجزاء وتمر بجوار مرمى الزمالك وتخرج ضربة مرمى.

وشهدت الدقيقة 22 هجمة خطيرة للزمالك بعد توغل من عمر جابر ناحية اليمين ويحول الكرة عرضية على حدود المنطقة ولم يقابلها احد وحكم المباراة يحتسب خطأ على زيزو.

وشهدت الدقيقة 41 اهدار هدف مؤكد للزمالك بعد كرة عرضية من سيد نيمار ويقابلها زكريا الوردي برأسية داخل منطقة الجزاء وتمر اعلى مرمى سموحة بقليل